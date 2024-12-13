Из Одессы в Закарпатье запустили поезд со специальным детским вагоном

Отныне в рейсе Одесса — Ясиня ежедневно будет курсировать вагон, оборудованный для нужд маленьких пассажиров. Среди ключевых особенностей — бизиборды с подвижными элементами, учебно-развлекательные материалы и интерактивные игры. Купе оформлены в тематике персонажей «Искорки Суперсил», что делает путешествие более увлекательным для детей.

Дополнительно в вагоне установлены манежи для самых маленьких пассажиров, увеличенные ограничители на верхних полках с противоударными накладками, а также детские поручни с мягкой обивкой для безопасного передвижения. Эти изменения направлены на повышение уровня безопасности и комфорта для семей с детьми.

По словам представителей «Укрзализныци», рейс Одесса — Ясиня является популярным среди семей, путешествующих в Карпаты. Теперь они смогут наслаждаться удобными условиями для детей в течение всего путешествия.

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