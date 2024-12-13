Новости Одессы и Одесской области

Из Одессы в Закарпатье запустили поезд со специальным детским вагоном

Из Одессы в Закарпатье запустили поезд со специальным детским вагоном

В поезде №26/25 Одесса — Ясиня заработал специальный детский вагон. Нововведение направлено на создание комфортных условий для путешествий семей с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Отныне в рейсе Одесса — Ясиня ежедневно будет курсировать вагон, оборудованный для нужд маленьких пассажиров. Среди ключевых особенностей — бизиборды с подвижными элементами, учебно-развлекательные материалы и интерактивные игры. Купе оформлены в тематике персонажей «Искорки Суперсил», что делает путешествие более увлекательным для детей.

Дополнительно в вагоне установлены манежи для самых маленьких пассажиров, увеличенные ограничители на верхних полках с противоударными накладками, а также детские поручни с мягкой обивкой для безопасного передвижения. Эти изменения направлены на повышение уровня безопасности и комфорта для семей с детьми.

По словам представителей «Укрзализныци», рейс Одесса — Ясиня является популярным среди семей, путешествующих в Карпаты. Теперь они смогут наслаждаться удобными условиями для детей в течение всего путешествия.

Читайте также:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua