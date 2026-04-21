Журналистка «Одесской жизни» в Балте Любовь Кузьменко посетила местный центр раннего развития ребенка «Ладушки», посмотрела, как проходят занятия, поговорила с теми, кто там работает, и с родителями детей. Директор Светлана Мазур рассказала, как все начиналось и как изменился подход к обучению за эти годы. А мама мальчика, который начал заниматься еще младенцем, рассказала, как позже он удивил страну своими знаниями. Другой взгляд на раннее развитие представила психолог Балтского лицея Татьяна Савчук, объяснившая, что действительно важно для готовности к школе и где проходит граница между пользой и перегрузкой.

Развивать детей хотят не только в больших городах

Идея развивающего учреждения возникла у Светланы Мазур — директора Центра раннего развития ребенка, когда она была в декретном отпуске с дочерью Аришей. Жили они с семьей в Одессе, поэтому имели возможность посещать занятия для детей «Мама и малыш».

— Я видела, насколько это интересно и дает положительный результат, поэтому мне было очень жаль, что дома такой возможности нет, — рассказывает Светлана.

Тогда и возникла идея создать подобное учреждение в Балте. Нашла единомышленников, и мы начали с того, что арендовали кабинет, где и стартовали занятия. Постепенно появлялось все больше желающих развивать своих малышей, добавлялись курсы, и эта небольшая команда «Ариши и ее друзей» выросла в Центр раннего развития ребенка «Ладушки».

Чем отличается центр раннего развития от детсада?

Центр имеет аккуратные помещения с просторными комнатами, большим двором, оборудованным локациями для разных занятий и отдыха. В нем также обустроено бомбоубежище, куда во время тревог спускаются воспитатели с детьми.

— Учреждение посещают дети от десяти месяцев до трех лет вместе с родителями или бабушками и дедушками — они помогают малышу адаптироваться к новым условиям, вместе с инструктором участвуют в развивающих занятиях. Далее дети от трех до семи лет уже занимаются с инструкторами. Все это происходит через заданную тему в соответствии с возрастом ребенка, — рассказывает директор.

В детсаду ребенок находится без родителей, под присмотром воспитателя, и часто ему сложно адаптироваться в новой обстановке. Благодаря тому, что в центре создают небольшие группы по 7–10 детей, каждому малышу удается уделить максимум внимания и вовлечь всех в процесс игры-обучения.

На курсах подготовки к школе изучают алфавит, учатся считать, логически мыслить, концентрировать внимание, решать логические задачи. У детей от 5 до 7 лет есть рабочие тетради с заданиями, которые они должны уметь выполнять.

Как говорят учителя начальных классов, «подготовленные» дети легче усваивают материал в школе, у них меньше стресса, они быстрее ориентируются.

— Моя дочь не испытывала проблем с заучиванием стихов, не делала часами домашние задания. Потому что она научилась хорошо запоминать и правильно распределять свое время, — объясняет Светлана Александровна.

Не рано ли: учиться с года

Жительница Балты Татьяна Ткачук уверена, что в самый раз. Ее сын Саша Ткачук учился в Балтском центре раннего развития и в двухлетнем возрасте стал самым молодым энциклопедистом Украины, показав свои таланты в программе «Круче всех» на «Интере». Тогда он не только назвал всех самых известных художников мира, но и удивил знанием автомобильных марок, пород собак и т. д.

— Саша с восьми месяцев занимался в центре. Начал говорить в год. Мы с мужем считаем, что самое главное — в «Ладушках» у него выработались режим и самодисциплина. Сын научился слушать, усваивать материал, развивать память.

До трех лет я посещала занятия вместе с ним. В учреждении дети настолько дружатся, что после выпуска, обучаясь в разных школах, продолжают общаться, — рассказывает Татьяна Ткачук.

Сегодня Саша в пятом классе. С «Ладушками» поддерживает связь — занимается в группе по изучению английского языка.

— Такие центры раннего развития, на мой взгляд, очень нужны, потому что они готовят ребенка к жизни в социуме, учат общению, самостоятельности, развивают логическое мышление и речь, то есть закладывают прочную базу для будущего обучения, — уверена Татьяна.

Иностранный язык — по кембриджской методике

Еще одним плюсом является обучение английскому языку по кембриджской методике. Детей обучают с двух лет.

В этом году ученики 5–11 классов — воспитанники «Ладушек» — будут сдавать международные экзамены по английскому языку, чтобы получить сертификат, действующий в большинстве стран мира.

— На западе Украины есть несколько экзаменационных центров, где проходит этот экзамен. Также мы будем проводить пробные экзамены для младших и старших — чтобы дети и родители увидели реальные результаты. Для детей это станет опытом и возможностью понять, где знаний достаточно, а где их нужно подтянуть. В крупных городах такая проверка знаний очень распространена. Почему же дети из небольших городков должны быть лишены такой возможности? — подытоживает Светлана.

Комментарий психолога: что должен знать ребенок к школе

Татьяна Савчук — психолог Балтского лицея №1 имени Олеся Гончара:

— Поступая в первый класс, ребенок должен знать буквы, цифры, цвета, времена года, дни недели, виды транспорта, названия животных и растений, уметь слушать, понимать и пересказывать текст, который ему читают, считать до десяти, держать карандаш, раскрашивать, иметь развитую речь и уметь выражать свою мысль. Главное — ребенок должен быть эмоционально готов к школе, понимать, как себя вести среди сверстников.

В то же время для некоторых современных семей раннее развитие ребенка стало модной тенденцией. Они спешат научить своего ребенка писать, читать, решать задачи… Но интенсивное интеллектуальное развитие в раннем возрасте может быть не только полезным, но и негативно влиять на психическое и физическое состояние, если делать это неправильно. Такому ребенку может быть неинтересно в школе, потому что то, что изучают его одноклассники, он уже знает. Такие дети теряют способность учиться.

Можно ли найти правильный баланс в этом вопросе?

— Конечно, да. Известно, что дети, которые до трехлетнего возраста обучаются по программе раннего развития, имеют значительно более высокие интеллектуальные результаты, чем их сверстники.

Поэтому отказываться от этого не стоит. Но заниматься этим должны специалисты, чтобы не навредить развитию других жизненно важных функций. Успешное обучение в будущем зависит от того, насколько хорошо сформированы коммуникативные навыки ребенка. Эти наработки пригодятся на уроках и в дальнейшей жизни.

Специалисты отмечают, что чем раньше ребенок начнет занятия, тем легче ему будет воспринимать новую информацию. Также методики раннего развития позволяют выявить скрытый талант малыша и начать развивать его с первых лет жизни.

