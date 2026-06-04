Ключевые моменты:

Центр в Кодыме бесплатно помогает детям с особыми образовательными потребностями

Сюда приезжают семьи не только из Одесской области, но и из соседних регионов

За шесть лет специалисты провели более 11 тысяч коррекционных занятий

Родители говорят, что после занятий дети начали говорить, адаптироваться и с удовольствием посещать центр

Инклюзивно-ресурсные центры в Украине работают в рамках государственной политики развития инклюзивного образования, которую внедряет Министерство образования и науки Украины. Такие центры помогают детям с особыми образовательными потребностями проходить комплексную оценку развития, получать коррекционные услуги и учиться в обычных школах и детских садах.

Один из таких центров работает в городе Кодыма. Его открыли в 2019 году при поддержке швейцарско-украинской программы DECIDE, которая занимается развитием образования и сотрудничества громад.

Журналистка «Одесской жизни» Любовь Кузьменко побывала в ИРЦ, пообщалась с руководительницей, педагогами и семьями детей, которые проходят здесь занятия. Родители рассказывают, что раньше искали помощь в Киеве и других городах Украины, но реальные изменения увидели именно дома — в небольшом центре на севере Одесской области.

На Кодымщине работает инклюзивно-ресурсный центр для детей

«Это была моя мечта»

Что делать, если вашему ребенку нужна особая поддержка? Для этого на Кодымщине существует Инклюзивно-ресурсный центр (ИРЦ) — государственное учреждение, созданное для помощи детям с особыми образовательными потребностями от рождения до 18 лет. В Центре занимаются не только дети Кодымской и Слободской громад. Сюда приезжают семьи из Балтщины, Винницкой области и других регионов, ведь Кодыма расположена на границе областей, а все услуги здесь полностью бесплатные.

Когда Наталье Лужанской предложили возглавить Центр, который тогда еще был только проектом, она сразу согласилась. Ее родители долгое время работали в спецшколе для глухонемых детей. Мама была сурдопедагогом, здесь же работали родственники семьи.

Сама Наталья получила образование преподавателя педагогики и дошкольной психологии. Работала воспитательницей и заведующей детским садом в Винницкой области, позже — психологом в Кодымском приюте для детей «Буслик».

Инклюзивно-ресурсный центр открыли в 2019 году, и он стал одним из первых в Одесской области.

— Это была моя мечта: дать детям возможность интегрироваться в общество, а их родителям — хотя бы немного отдохнуть, — рассказывает Наталья Лужанская.

Тогда же стало известно об инициативе швейцарско-украинского проекта DECIDE («Децентрализация для развития демократического образования»). Его эксперты помогают громадам заключать договоры о сотрудничестве. Кодымская громада стала одной из первых, которой проект помог подписать соглашение и предоставил грант на развитие сотрудничества.

Вместе с соседями работать легче

Кроме того, Кодымская громада заключила соглашение о сотрудничестве с Балтской громадой по повышению квалификации работников, а со Слободской — по предоставлению услуг ИРЦ.

— Мы понимали, что официальный договор о сотрудничестве дает детям Слободской громады доступ к ИРЦ, а нам — возможность развивать центр. За предоставленные услуги громада получает средства, которые можно направлять на развитие, — рассказала заместитель Кодымского городского головы Антонина Москалюк.

По ее словам, на местах часто не хватает ресурсов для реализации образовательных инициатив. Поэтому сотрудничество между соседними громадами помогает усиливать каждую из них.

Специалистов не хватает, но искренности — с избытком

В Кодымском центре принимают всех, кому нужна помощь.

Однако Наталья Лужанская признается: специалистов не хватает.

— Сейчас учреждению нужны ассистент учителя и ассистент ребенка. Детей с особыми образовательными потребностями становится все больше. Очень надеемся на государственную помощь в кадровом вопросе, — говорит директор.

Коллектив центра небольшой: логопед, психолог и дефектологи. Вместе они ежедневно помогают детям развиваться и адаптироваться.

Рядом с Натальей работает и ее муж Александр. После службы в армии он получил специальность дефектолога и теперь помогает детям в ИРЦ.

Истории, которые вдохновляют

«В детский сад идти не хотел, а сюда бежит»

Руслан Хилобок, отец Ефрема:

— Когда сыну было два года, мы заметили задержку речевого развития. Сначала собирались ехать к специалистам в Киев, но нам посоветовали обратиться в ИРЦ в Кодыме. Уже после нескольких занятий Ефрем начал общаться с нами. После двух недель занятий мы поняли, что ехать в Киев больше нет необходимости.

Из детского сада сына пришлось забрать — он не хотел туда ходить. А сюда бежит с удовольствием. Ни разу не сказал «не хочу».

«Поддержку нашли здесь, дома»

Ирина Олейник, мама двоих сыновей с особыми образовательными потребностями:

— Мы ездили по всей Украине в поисках помощи. А нашли поддержку здесь, дома. Эти люди стали частью нашей жизни. Если ребенку комфортно, он раскрывается и появляется прогресс.

Родителям особенных детей хочу сказать: не останавливайтесь. Будут моменты отчаяния, но рядом всегда найдутся люди, готовые помочь.

«Счастлива, что в нашем городе есть такой центр»

Ольга Павлухина, мама Матвея и Станислава:

— О центре я узнала от заведующей детским садом. Нам посоветовали обратиться к специалистам из-за проблем с речью у детей. Здесь работают логопед, психолог и дефектологи. Я счастлива, что у нас есть место, где детям помогают социализироваться, а родители получают возможность работать и немного отдыхать.

«Обращайтесь сразу — чем раньше, тем лучше»

Елена Гачук, мама Михаила:

— Михаил занимается здесь уже три года. Сначала ему было трудно привыкнуть, ведь детям с аутизмом сложно адаптироваться к новой среде. Но специалисты работают с каждым ребенком индивидуально, поддерживают и обучают.

Сейчас сын стал больше разговаривать, научился считать, писать и знает таблицу умножения. Я полностью доверяю специалистам центра.

Чем помогает центр?

Проводит комплексную оценку развития ребенка в игровой форме

Помогает подобрать эффективную программу развития

Готовит рекомендации для школ и детских садов

Участвует в разработке индивидуальной программы развития ребенка

Сопровождает семьи и педагогов во время обучения ребенка

Языком цифр

ИРЦ обслуживает более 4 тысяч жителей Кодымской и Слободской громад

За шесть лет проведено более 300 комплексных оценок

Проведено 11 690 коррекционных занятий и почти 4 тысячи консультаций

90% детей в учебных заведениях двух громад обеспечены коррекционно-развивающими услугами

Ранее мы рассказывали что делало по-настоящему особенным Одесский инклюзивный центр, который уничтожил российский дрон.

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