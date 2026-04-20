укрзалізниця

Ключевые моменты:

  • Плановые ремонты на железной дороге в конце апреля – начале мая.
  • Изменены расписания и ограниченные маршруты.
  • Отменены рейсы.

Какие электрички изменят движение в ближайшие дни

Из-за выполнения плановых ремонтных работ внесены временные коррективы в график движения пригородных электропоездов в конце апреля и в отдельные дни мая. Рекомендуем учесть это при планировании поездок.

Обновлены данные отправления:

25 апреля

  • №6022 им. Т.Г. Шевченко – Черкассы: отправление в 05:25, прибытие в 06:33 (вместо 05:34 и 06:42).
  • №6641 Цветково – Мироновка: отправление в 05:55, прибытие в 07:51 (вместо 05:44 и 07:25).

26 апреля

  • №6641 Цветково – Мироновка: отправление в 05:30, прибытие в 07:17 (вместо 05:44 и 07:25).

Ограниченные маршруты во время работ:

  • 25 апреля: №6503 Знаменка – им. Т.Г. Шевченко (вместо Знаменки – Мироновка).
  • 28–30 апреля: №6503 Знаменка – Цветково (вместо Знаменка – Мироновка).

Приостановленные рейсы из-за технических нужд работ:

  • 24 апреля: №6025 Черкассы – им. Т.Г. Шевченко.
  • 27–30 апреля, 1 мая: №6663 Предгорный парк – Знаменка; №6664 Знаменка – Кременчуг-Пассажирский.
  • 27–30 апреля: №6899 Предгорный парк – Павлыш.
  • 28–30 апреля, 1 мая: №6890 Павлыш – Предгорный парк.

