Ключевые моменты:
- Плановые ремонты на железной дороге в конце апреля – начале мая.
- Изменены расписания и ограниченные маршруты.
- Отменены рейсы.
Какие электрички изменят движение в ближайшие дни
Из-за выполнения плановых ремонтных работ внесены временные коррективы в график движения пригородных электропоездов в конце апреля и в отдельные дни мая. Рекомендуем учесть это при планировании поездок.
Обновлены данные отправления:
25 апреля
- №6022 им. Т.Г. Шевченко – Черкассы: отправление в 05:25, прибытие в 06:33 (вместо 05:34 и 06:42).
- №6641 Цветково – Мироновка: отправление в 05:55, прибытие в 07:51 (вместо 05:44 и 07:25).
26 апреля
- №6641 Цветково – Мироновка: отправление в 05:30, прибытие в 07:17 (вместо 05:44 и 07:25).
Ограниченные маршруты во время работ:
- 25 апреля: №6503 Знаменка – им. Т.Г. Шевченко (вместо Знаменки – Мироновка).
- 28–30 апреля: №6503 Знаменка – Цветково (вместо Знаменка – Мироновка).
Приостановленные рейсы из-за технических нужд работ:
- 24 апреля: №6025 Черкассы – им. Т.Г. Шевченко.
- 27–30 апреля, 1 мая: №6663 Предгорный парк – Знаменка; №6664 Знаменка – Кременчуг-Пассажирский.
- 27–30 апреля: №6899 Предгорный парк – Павлыш.
- 28–30 апреля, 1 мая: №6890 Павлыш – Предгорный парк.
