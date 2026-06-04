Ключевые моменты:

Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе в спальном районе Одессы.

Пострадала девочка 2015 года рождения, ее экстренно госпитализировали.

Свидетели сообщают, что после ДТП водитель снял с машины госномера.

По предварительной информации издания «Думская», ссылающегося на слова очевидцев происшествия, автомобиль Zeekr совершил наезд на девочку, когда она переходила проезжую часть по нерегулируемой зебре. Сила удара была такой, что ребенка отбросило примерно на 15 метров и самостоятельно подняться уже не смогла. Пострадавшую с места происшествия увезла карета скорой помощи.

Особое внимание свидетелей привлекло поведение водителя: по словам очевидцев, сразу же после аварии он снял с автомобиля передний и задний государственные номерные знаки.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и собирают показания свидетелей. Официальный комментарий пресс-службы полиции ожидается.

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