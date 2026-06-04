Ключевые моменты:

ДТП произошло вечером 4 июня в одном из населенных пунктов Таировской громады.

Водитель легкового автомобиля сбил 5-летнего мальчика на велосипеде.

Ребенок получил травмы, его доставили в больницу.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

По предварительным данным областного управления полиции, 45-летний водитель легкового автомобиля совершил наезд на ребенка, когда тот катался на велосипеде возле своего дома и неожиданно выехал на проезжую часть.

В результате столкновения мальчик получил травмы различной степени тяжести. С места происшествия пострадавшего ребенка экстренно доставили в больницу для оказания медицинской помощи и обследования.

Сейчас на месте аварии продолжают работать следователи и группа реагирования патрульной полиции. Водителя направили на медицинское освидетельствование, чтобы проверить, был ли он трезв в момент ДТП. Правовую квалификацию происшествию дадут после того, как полиция установит все детали.

В связи с случившимся правоохранители в очередной раз призвали родителей внимательно следить за досугом маленьких детей и постоянно напоминать им правила безопасного поведения на улице.

Напомним, это уже второе за день серьезное ДТП в регионе, в котором пострадал ребенок. Ранее в самой Одессе, на Черемушках, электромобиль Zeekr сбил 11-летнюю девочку прямо на пешеходном переходе. Очевидцы происшествия сообщили, что сразу после наезда водитель оперативно снял с машины государственные номера.