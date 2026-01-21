Ключевые моменты:
- Укрзалізниця сообщает о задержках поездов Одесского и международного сообщения.
- Максимальная задержка почти 4 часа.
- Перечень задерживаемых поездов.
Одесское направление: перечень задерживаемых поездов
- №105/106 Киев-Пасс. → Одесса-Главная +0:52
- №105/106 Одесса-Главная → Киев-Пасс. +0:29
- №11/12 Львов → Одесса-Главная +0:26
- №35/36 Пшемысль Главный → Одесса-Главная +0:26
- №77/78 Одесса-Главная → Ковель-Пас. +0:07
Также читайте: Под краской история: в центре Одессы открыли фреску начала XX века.
Задержка международных рейсов:
- №93/94 Харьков-Пасс. → Хелм +3:45
- №749/750 Киев-Пасс. → Вена Западный +1:54
- №67/68 Киев-Пасс. → Варшава Западная +1:38
- №31/32 Пшемысль Главный → Запорожье-1 +1:37
- №63/64 Пшемысль Главный → Харьков-Пасс. +1:31
- №23/24 Киев-Пасс. → Хелм +1:15
- №19/20 Киев-Пасс. → Хелм +1:40
- №31/32 Запорожье-1 → Пшемысль Главный +0:59
- №51/52 Пшемысль Главный → Киев-Пасс. +0:57
- №51/52 Киев-Пасс. → Пшемысль Главный +0:54
- №119/120 Хелм → Днепр-Главный +0:53
- №69/70 Пшемысль Главный → Кременчуг-Пасс. +0:40
- №19/20 Хелм → Киев-Пасс. +0:33
- №67/68 Варшава Западная → Киев-Пасс. +0:33
- №99/100 Бухарест-Норд → Киев-Пасс. +0:31
- №715/716 Пшемысль Главный → Киев-Пасс. +0:30
- №9/10 Киев-Пасс. → Будапешт-Келети +0:25
- №99/100 Киев-Пасс. → Бухарест-Норд +0:18
- №749/750 Вена Западная → Киев-Пас. +0:09
- №93/94 Хелм → Харьков-Пас. +0:24
Также читайте: Укрзалізниця отменяет пригородные поезда в Одесской области: проверяйте новый график.
Спросить AI: