Укрзалізниця

Ключевые моменты:

  • Укрзалізниця сообщает о задержках поездов Одесского и международного сообщения.
  • Максимальная задержка почти 4 часа.
  • Перечень задерживаемых поездов.

Одесское направление: перечень задерживаемых поездов

  • №105/106 Киев-Пасс. → Одесса-Главная +0:52
  • №105/106 Одесса-Главная → Киев-Пасс. +0:29
  • №11/12 Львов → Одесса-Главная +0:26
  • №35/36 Пшемысль Главный → Одесса-Главная +0:26
  • №77/78 Одесса-Главная → Ковель-Пас. +0:07

Задержка международных рейсов:

  • №93/94 Харьков-Пасс. → Хелм +3:45
  • №749/750 Киев-Пасс. → Вена Западный +1:54
  • №67/68 Киев-Пасс. → Варшава Западная +1:38
  • №31/32 Пшемысль Главный → Запорожье-1 +1:37
  • №63/64 Пшемысль Главный → Харьков-Пасс. +1:31
  • №23/24 Киев-Пасс. → Хелм +1:15
  • №19/20 Киев-Пасс. → Хелм +1:40
  • №31/32 Запорожье-1 → Пшемысль Главный +0:59
  • №51/52 Пшемысль Главный → Киев-Пасс. +0:57
  • №51/52 Киев-Пасс. → Пшемысль Главный +0:54
  • №119/120 Хелм → Днепр-Главный +0:53
  • №69/70 Пшемысль Главный → Кременчуг-Пасс. +0:40
  • №19/20 Хелм → Киев-Пасс. +0:33
  • №67/68 Варшава Западная → Киев-Пасс. +0:33
  • №99/100 Бухарест-Норд → Киев-Пасс. +0:31
  • №715/716 Пшемысль Главный → Киев-Пасс. +0:30
  • №9/10 Киев-Пасс. → Будапешт-Келети +0:25
  • №99/100 Киев-Пасс. → Бухарест-Норд +0:18
  • №749/750 Вена Западная → Киев-Пас. +0:09
  • №93/94 Хелм → Харьков-Пас. +0:24

