Ключевые моменты:

Со 2 по 14 марта отменяются два пригородных поезда Одесса — Раздельная.

Ограничения связаны с ремонтом железнодорожной инфраструктуры.

После завершения работ движение восстановят по обычному расписанию.

Изменения в движении пригородных поездов в Одесской области

О временных ограничениях в движении электричек сообщает Укрзалізниця. В компании пояснили, что изменения необходимы для проведения планового ремонта путей и обеспечения безопасного движения поездов.

В Одесской области со 2 по 14 марта не будут курсировать пригородные поезда:

№6202 Одесса-Главная — Раздельная-1

№6205 Раздельная-1 — Одесса-Главная.

Пассажирам советуют заранее планировать поездки и при необходимости выбирать альтернативные маршруты.

Также временные изменения коснутся и других регионов. В Полтавская область со 2 по 6 марта приостановят движение пригородных поездов №6366 Гребенка — Ромодан и №6363 Ромодан — Гребенка.

Все ограничения связаны с ремонтными работами на железнодорожных участках.

