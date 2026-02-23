Ключевые моменты:
- «Укрзалізниця» временно отменяет пригородные поезда из Одессы в марте-апреле 2026 года из-за уменьшения пассажиропотока и экономии расходов.
- Рейсы, которые будут отменены
- Альтернативные рейсы.
Пассажиров просят учесть изменения
По информации «Укрзалізниці», из-за уменьшения пассажиропотока и с целью экономии эксплуатационных расходов в марте-апреле 2026 временно отменяют курсирование отдельных пригородных поездов.
3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 марта 2026 года не будут курсировать:
- № 6254 Одесса-Главная (10:50) – Подольск (14:42)
- № 6274 Подольск (14:44) – Помошная (19:30)
4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 марта и 1 апреля 2026 года не будут курсировать:
- № 6273 Помошная (06:20) – Подольск (11:27)
- № 6257 Подольск (11:29) – Одесса-Главная (15:24)
- № 7710 Одесса-Главная – Одесса-Застава I
Однако «Укрзалізниця» предлагает воспользоваться альтернативными рейсами:
- № 6270 Одесса-Застава I (03:45) – Подольск (06:56)
- № 6272 Подольск (06:58) – Помошная (11:37)
- № 6275 Помошная (13:20) – Подольск (18:11)
- № 6277 Подольск (18:13) – Одесса-Главная (21:59)
Напомним, в Одессе обновили график движения электропоездов. Изменения касаются всех трех направлений: Раздельнянского, Колосовского и Белгород-Днестровского.
