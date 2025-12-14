Ключевые моменты:

с 15 декабря большинство Одесских заведений перейдут на максимально возможный очный формат.

При невозможности – дистанционный или асинхронный режим.

Родителям следует ориентироваться на информацию от администраций школ и садов.

Дети будут учиться в очном формате

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, несмотря на трудности, система образования в регионе продолжает функционировать. Соответственно, власти прилагают максимум усилий, чтобы обеспечить безопасность обучения, надзор за детьми и поддержку со стороны взрослых.

Он добавил, что с 15 декабря в большинстве населенных пунктов Одесщины, включая город Одесса, учебные заведения перейдут на максимально возможный очный формат. Однако в случаях, когда это невозможно по объективным причинам, заработает дистанционный или асинхронный режим.

Олег Кипер подчеркнул, что каждое заведение оснащено генераторами, запасами топлива, питьевой и технической водой. По возможности для учащихся организуют питание.

Правда, родителям нужно следить за информацией от администраций школ и садов.

