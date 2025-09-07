Ключевые моменты:

В ночь на 7 сентября 2025 Россия массированно атаковала Киев, Кривой Рог, Одессу, Сумы и ряд других украинских городов. Много жертв и разрушений;

ВСУ ударили по НПЗ в Краснодарском крае и объектам в Брянской области.

За сутки наши защитники ликвидировали около 970 оккупантов.

Массированная атака по Украине 7 сентября: что известно

Сегодня враг нанес удары по ряду украинских городов – по данным мониторинговых каналов, под огнем оказались Киев, Кривой Рог, Житомир, Староконстантинов, Луцк, Запорожье, Днепр, Кременчуг, Харьков, Одесса, Черноморск и Сумы.

Киев

В Святошинском районе столицы частично разрушены с 4-го по 8-й этажи жилой девятиэтажки. Погибли молодая женщина и младенец. Позже в полиции подтвердили: из-под завалов спасатели извлекли тела 32-летней женщины и ее двухмесячного сына. У отца погибшей семьи – тяжелые ранения.

Также обломки попали в 16-этажку, пожар охватил 15-16 этажи. Еще две девятиэтажки пострадали от возгораний. Горели автомобили возле СТО и складские помещения.

В Дарницком районе пожар возник в четырехэтажном доме – огонь охватил третий и четвертый этажи, частично разрушен третий. Медики сообщили о смерти пожилой женщины, находившейся в укрытии.

В Голосеевском районе выбиты окна и зафиксировано падение обломков на открытой местности.

В Печерском районе в результате вероятного сбивания дрона произошло возгорание на последнем этаже правительственного админздания, сообщили в КВГА. Как стало известно позже, речь идет о Кабмине.

Премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила повреждение здания Кабмина в результате ночной атаки.

«Впервые из-за вражеской атаки повреждено здание правительства, крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар. Здания мы восстановим, но потерянные жизни не вернуть. Враг ежедневно терроризирует наших людей по всей стране», – сказала премьер.

На данный момент в Киеве в более чем 10 локациях есть повреждения в результате обстрела. В целом за медицинской помощью обратились 17 человек, 7 человек были госпитализированы. Среди госпитализированных – беременная женщина.

Позже Глава МВД Игорь Клименко сообщил о более чем 20 травмированных в результате обстрела столицы.

Помимо этого, российские террористы ударили по конному клубу под Киевом и убили 7 лошадей. Люди не пострадали. Конюшня осталась относительно целой: здание повело, там вылетели окна и двери.

Кривой Рог

Местные паблики сообщали о попадании в три локации – объекты транспортной и городской инфраструктуры, а также частный сектор.

Ракеты второй волны атаки попали в объект гражданской инфраструктуры. На месте вспыхнул большой пожар. Стало известно о трех пострадавших, сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул.

А в Сумской области в результате атаки погибла женщина, пострадали 7 человек, среди которых 9-летний ребенок.

Ночная атака на Полтавщину: поврежден мост через Днепр

В результате вражеской атаки пострадали несколько объектов в регионе:

Кременчугский район

Поврежден частный дом, автомобиль и одно из предприятий.

В Кременчуге обломки повредили дорожное покрытие моста через Днепр – движение по переправе временно перекрыто.

Полтавский район

Обломки БпЛА попали в админздание коммунального предприятия. Предварительно, без жертв и пострадавших.

Украину атаковали 818 воздушных целей

По информации Воздушных сил, в ночь на 7 сентября противник нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных беспилотников и ракет наземного базирования. Во время удара радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 818 средств воздушного нападения:

805 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов;

9 крылатых ракет Искандер-К;

4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.

По состоянию на утро воскресенья, противовоздушной обороной сбито/подавлено 751 воздушная цель:

747 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;

4 крылатые ракеты Искандер-К.

Зафиксировано попадание 9 ракет и 56 ударных БпЛА на 37 локациях, падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

ВСУ бьют по объектам РФ и складам боеприпасов

В то время как русские террористы наносят массированные удары по мирным украинским городам, ВСУ наносят удары по критической инфраструктуре РФ и объектам боевого снабжения.

Так, сегодня, в Генштабе ВСУ подтвердили поражение линейно-диспетчерской станции в Брянской области и Ильского НПЗ в Краснодарском крае РФ.

В Брянской области линейно-диспетчерская станция в районе Найтоповичей входит в комплекс магистрального нефтепровода «Стальной конь». Его мощность перекачки – 10,5 млн тонн.

Также взрывы и пожар зафиксированы в районе Ильского НПЗ.

Помимо этого, есть успешные попадания по местам дислокации личного состава рф и складам горюче-смазочных материалов в Курской области.

Сутки боев: ВСУ ликвидировали 970 оккупантов и 164 единицы техники

По информации Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный и 71 авиационных ударов, применил три ракеты, сбросил 106 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 5308 обстрелов, в том числе 109 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6125 дронов-камикадзе.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления и два артиллерийских средства противника.

Кроме того, за сутки наши защитники ликвидировали ориентировочно 970 оккупантов и 164 единицы техники. В частности, уничтожено: