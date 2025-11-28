Ключевые моменты:

УЗ запускает 11 новых поездов: 8 международных и 3 внутренних.

Планируется увеличить количество мест для пассажиров — +20% в пиковые периоды.

Добавлены новые рейсы для жителей прифронтовых областей и направления к Карпатам.

Новые поезда Укрзалізниці 2025–2026

Укрзалізниця объявила о запуске 11 новых поездов в новом графике на 2025–2026 годы, который начинает действовать уже 14 декабря. В перечень нововведений входят восемь международных сообщений и три внутренних маршрута.

По данным пресс-службы компании, за 11 месяцев 2024 года железная дорога перевезла более 25 миллионов пассажиров — почти на полмиллиона больше, чем годом ранее. Чтобы удовлетворить растущий спрос, УЗ планирует увеличить количество доступных мест на 20% в пиковые периоды и добавить около 2 миллионов мест за год.

Глава правления УЗ Александр Перцовский отметил, что в условиях ограниченного количества подвижного состава расписание 2026 года направлено на повышение эффективности: улучшены стыковки, ускорены рейсы и добавлены оборотные маршруты.

Новые внутренние рейсы

№47/48 (Краматорск) Барвинково — Чоп.

Поезд предназначен для жителей прифронтовой Донецкой области, которые сейчас пользуются мультимодальным сообщением. Новый маршрут обеспечит удобный путь к реабилитационным центрам в Карпатах, Закарпатье и международным направлениям через Чоп.

№33/34 Кривой Рог — Ивано-Франковск.

Прямой рейс свяжет центральную часть страны с Прикарпатьем и облегчит поездки к туристическим локациям западной Украины.

№113/114 Харьков — Ужгород (обновленный маршрут).

Исторический «бахмутский» рейс, который является безальтернативным поездом социального значения для Полесья и Волыни, получает продление до Закарпатья. Этот рейс следует рассматривать прежде всего как возможность для жителей Житомира, Олевска, Сарн, Рафаловки и других городов на маршруте путешествовать в горы (Славско) и Закарпатье (Ужгород), сохраняя при этом надежное сообщение с Сумщиной и Харьковщиной.

Отмечается, что в новом расписании насчитывается уже более 40 маршрутов к горным курортам и центрам реабилитации, причем больше половины из них — из прифронтовых регионов.

Также на постоянной основе будет курсировать региональный поезд Львов — Ворохта на современном дизель-поезде ДПКр-3. Он показал высокую востребованность и станет удобной альтернативой для пассажиров из других регионов во время пикового сезона в Буковеле.

Новые международные рейсы

С декабря 2025 года трансграничное сообщение между Германией и Польшей увеличится на 54% — вместо 11 прямых поездов будет курсировать 17. А это означает одно: возвращаясь домой или отправляясь в Германию, достаточно сделать всего одну пересадку в Перемышле.

Поезд №51К Киев — Перемышль

Прибытие в 05:00, для пересадки на EC134 Via Regia Перемышль — Лейпциг (отправление 07:12). В Лейпциге — крупном железнодорожном хабе Саксонии — доступны скоростные поезда по всей Европе.

Поезд №63/64 Харьков — Перемышль

Прибытие в Перемышль: 16:59, пересадка на EN417 Carpatia Перемышль — Прага — Мюнхен (отправление 17:51), что является прямым путем в столицу Баварии через Прагу.

Поезд №31/32 Запорожье — Перемышль

Прибытие в Перемышль: 08:18. Пассажиры поезда, следующего через Запорожье, Днепр, имеют почти час, чтобы пересесть на EC58 Galicja Перемышль — Берлин (отправление 09:09), который является одним из самых популярных маршрутов в немецкую столицу.

До Берлина также можно добраться ночными поездами EC430 и ЕС440, которые отправляются из Перемышля и Холма соответственно.

Кроме того, закарпатские Берегово и Чоп получает сообщение с венгерскими Будапештом и Ньиредьгазой.

Поезд №36/35,32/37 Будапешт — Ньиредьхаза — Берегово будет следовать в Украину через станцию Ферихедь (Будапештский международный аэропорт) и Чоп.

Дополнительный региональный поезд №644/647 Ужгород — Захонь (через Чоп) позволит в Захоне пересесть на любой из регулярных поездов венгерской железной дороги в направлении Будапешта.

Продажа билетов по новому расписанию после 14 декабря уже открыта в приложении и на сайте Укрзалізниці.

