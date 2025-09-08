Ключевые моменты:

Полиция получила сообщение о мертвом ребенке возле общежития в Приморском районе.

Предварительно установлено, что новорожденного выбросила из окна 39-летняя женщина, с которой сейчас работают следователи.

Женщина выбросила младенца из окна в Одессе: что известно

По сообщению полиции Одесской области, сегодня, 8 сентября, заведующая одного из общежитий в Приморском районе обратилась к правоохранителям и сообщила, что возле здания нашли младенца без признаков жизни. На место выехала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.

Правоохранители выяснили, что 39-летняя одесситка выбросила новорожденного ребенка из окна многоэтажки. Сейчас с женщиной работают следователи, продолжается документирование происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

