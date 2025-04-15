Именно из-за этой встречи временно перекрывали улицы, из-за чего движение по центру города было временно затруднено.

Стоит отметить, что из-за соображений безопасности официальной информации об этом визите не было, в то же время в полиции принесли извинения одесситам за временные неудобства на дорогах из-за приезда международной делегации.

Также стало известно, что для освещения визита были приглашены медиа, но выборочно, и принцип отбора остался неизвестным.

На пресс-конференции Зеленского и Рютте побывал фотокорреспондент «Одесской жизни»:

Больше подробностей, вероятно, станет известно позже.

Кто такой Марк Рютте

Марк Рютте – нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 по 2023 год. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года до 2 июля 2024 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года.

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