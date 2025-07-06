Ключевые моменты:

История Дня Военно-морских сил Украины;

Современное значение праздника;

Героизм и новейшие победы украинских моряков;

ВМС Украины: взгляд в будущее.

История праздника

День Военно-морских сил Украины был учрежден в 1996 году и с тех пор ежегодно отмечался в первое воскресенье июля. Однако за годы независимости дата праздника несколько раз изменялась. После аннексии украинского Крыма в 2014 году и последующих событий, связанных с агрессией России против Украины, дата снова была скорректирована – в знак стремления Украины к разрыву с советским и российским наследием.

С 2015 года праздник вернулся к первоначальной дате – первое воскресенье июля. Таким образом, в 2025 году День ВМС Украины приходится на 6 июля.

Современное значение праздника

Сегодня Военно-морские силы – это не просто один из видов Вооруженных Сил Украины: это символ несгибаемости, борьбы за свободу и восстановления территориальной целостности государства.

С началом полномасштабной войны в феврале 2022 года значение ВМС возросло многократно. Флот, утративший значительную часть инфраструктуры в оккупированном Крыму, сумел перестроиться и адаптироваться к новым условиям. Моряки продолжают выполнять боевые задачи в чрезвычайно сложных условиях: на южном направлении, в акватории Черного и Азовского морей, участвуют в операциях по защите морских коридоров, уничтожению вражеских целей, охране украинского побережья и инфраструктуры.

Героизм и новейшие победы

Особое место в истории новейших лет занимают эпизоды героического сопротивления украинских моряков:

остров Змеиный, ставший символом несгибаемости благодаря известному радиообмену с российским крейсером;

успешные удары по российским кораблям и базам, в том числе с применением морских дронов и ракетного оружия;

операции по деблокированию «зернового коридора», обеспечивающие экспорт украинского продовольствия несмотря на минную угрозу и обстрелы.

Все эти действия демонстрируют не только боевую мощь, но и инновационный подход, гибкость и высокий уровень координации украинских ВМС с союзниками и другими структурами обороны.

Взгляд в будущее

Несмотря на вызовы, Украина продолжает развивать и модернизировать свои Военно-морские силы. При поддержке партнеров строятся новые корабли, поставляются катера, разрабатываются средства радиоэлектронной борьбы и системы ПВО.

Также значительное внимание уделяется подготовке личного состава: офицеры и курсанты проходят обучение в Украине и за рубежом, в частности в Великобритании, США, Турции.

Параллельно ведется восстановление морской инфраструктуры – в Одессе, Очакове, Южном. Уже сегодня закладываются основы того ВМФ, который будет играть ключевую роль в архитектуре региональной безопасности Черного моря.

***

День Военно-морских сил Украины – это не просто профессиональный праздник. Это день памяти о тех, кто отдал жизнь за свободу, и день гордости за тех, кто продолжает бороться на морских просторах ради будущего Украины.

Моряки, как и вся украинская армия, остаются оплотом независимости и гарантом того, что украинский флаг будет реять не только на суше, но и на каждом освобожденном берегу.

Слава Военно-морским силам Украины! Слава Украине!