Ключевые моменты:

Новое судно будет выполнять сразу несколько задач: собирать нефтепродукты и мусор, тушить пожары и работать как буксир.

Планируется, что оно будет использоваться в портах Дуная — Измаиле, Рени и Усть-Дунайске.

Проект реализуется при поддержке Международного банка реконструкции и развития, строительство возможно на украинских верфях.

Многофункциональное судно для портов Дуная

Государственное предприятие «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) объявило международный тендер на закупку многофункционального экологического судна. Объявление уже опубликовано в системе Prozorro. Оно будет предназначено для обслуживания портов на Дунае — в первую очередь, Измаила, Рени и Усть-Дунайска.

Как сообщили в Институте Дунайских исследований, судно сможет выполнять сразу несколько задач:

собирать нефтепродукты и мусор с поверхности воды,

тушить пожары на судах и портовых объектах,

работать как буксир-кантовщик, перемещая суда и помогая в маневрах.

По условиям тендера, новое судно должно быть поставлено до конца 2026 года, а строительство возможно на украинских судостроительных предприятиях.

Закупка осуществляется в рамках международного проекта RELINC («Восстановление основной логистической инфраструктуры и сетевого сообщения»), который финансируется Международным банком реконструкции и развития (IBRD).

Экологическая и логистическая безопасность во время войны

Порты Дуная сегодня играют ключевую роль в логистике — особенно в условиях войны. Поэтому их экологическая безопасность и оперативная готовность к чрезвычайным ситуациям стала приоритетом наравне с военной и энергетической устойчивостью.

Такой шаг — это не просто покупка оборудования, а инвестиция в будущее региона: его безопасность, экологию и международное сотрудничество.

«Украина показывает пример того, как даже в сложнейших условиях можно не только сохранять, но и развивать инфраструктуру, повышая стандарты экологической ответственности и устойчивости», — подчеркнули в АМПУ.

Напомним, 23 июля на устье «Быстрое» произошёл взрыв земснаряда филиала АМПУ, на борту которого находились 11 членов экипажа. В результате погибли трое работников.

