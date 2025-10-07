Ключевые моменты:

Мужчина с дочерью с ноября 2022 года получали выплаты для ВПО — по 5 тысяч гривен в месяц.

В 2023 году выяснилось, что они уехали за границу и продолжали получать помощь незаконно.

Суд обязал мужчину вернуть деньги в городской департамент соцзащиты.

Мэрия Одессы требует вернуть деньги, выплаченные перселенцу

В Одессе мужчина, зарегистрированный как внутренне перемещенное лицо (ВПО), оказался фигурантом судебного дела. Он вместе с дочерью получал ежемесячную помощь от государства — по 5 тысяч гривен — с ноября 2022 года по сентябрь 2024 года.

Он лично подал заявление в управление социальной защиты Пересыпского района, где их поставили на учет как ВПО. Однако в ходе проверки, проведенной Министерством финансов Украины, выяснилось, что с 30 августа 2023 года мужчина и его дочь находятся за пределами Украины.

Эту информацию подтвердила Государственная пограничная служба. При этом мужчина не сообщил органам соцзащиты о выезде за границу и продолжал получать помощь.

В результате Пересыпский районный суд Одессы удовлетворил иск Департамента труда и социальной политики Одесского горсовета и постановил взыскать с мужчины 22 тысячи гривен — именно столько, по расчетам, он получил незаконно. Также мужчина должен заплатить судебный сбор в размере 3 тысячи 28 грн.

Напомним, недавно Одесская область приняла еще 87 переселенцев из Донецкой области, среди которых дети, пенсионеры и люди с инвалидностью. Все они получили временное жилье и поддержку в Болградском, Подольском и Раздельнянском районах.

