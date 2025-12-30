Ключевые моменты:

В портах Одесской и Николаевской областей установлено более 50 мобильных укрытий.

Портовые операторы и частные компании обустроили десятки своих защитных сооружений.

Порты функционируют, несмотря на ежедневные обстрелы.

В портах расширяют сеть мобильных укрытий

Администрация морских портов Украины вместе с международными партнерами активно увеличивает количество мобильных укрытий в портах Одесской и Николаевской областей.

В настоящее время уже установлено более 50 таких сооружений. Кроме этого работает более 30 стационарных хранилищ.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба отметил, что портовые операторы и частные компании установили десятки собственных защитных конструкций. По его словам, отдельный упор делается на укреплении защиты самой портовой инфраструктуры. В целом эта работа продолжается ежедневно в тесной координации с Силами обороны Украины, другими службами и партнерами из-за границы.

Стоит отметить, что, несмотря на ежедневные комбинированные обстрелы, украинские порты продолжают функционировать. Кулеба отметил, что власти приняли все меры, чтобы обезопасить людей, поддержать логистику и гарантировать стабильный морской экспорт.

Напомним, в 2025 году интенсивность вражеских атак на портовую инфраструктуру удвоилась. Было зафиксировано 90 комбинированных ударов против 45 за аналогичный период 2024 года. В самом Одесском регионе с начала года объявлено около 800 воздушных тревог, общая продолжительность которых достигла более 30 дней.

