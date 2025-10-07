Ключевые моменты:

Временно остановлены трамвайные маршруты №18 и №20 — вместо них курсируют маршрутки.

Маршрут №7 сокращен: трамвай ходит только до 11-й станции Люстдорфской дороги.

На нескольких улицах зафиксировано подтопление, но проезд остается открытым.

Непогода в Одессе: остановка трамваев и подтопленные улицы

В Одессе утром 7 октября из-за сильного дождя возникли перебои с работой электротранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Трамваи временно не курсируют на маршрутах №18 и №20 — на этих направлениях горожан перевозят маршрутки.

Маршрут №7 ходит только на участке Херсонский сквер — 11-я станция Люстдорфской дороги. Остальные трамваи продолжают движение по графику.

Коммунальные службы усилили работу из-за непогоды. По состоянию на 8:00 подтоплены:

ул. Щеголева — вода на одной полосе, проезд свободен;

ул. Одария (Порт) — подтоплены полторы полосы, движение возможно;

Ярмарочный переулок — уровень воды около 10 см, машины проезжают.

Власти просят водителей и пешеходов быть осторожными, особенно в районах с подтоплениями, и не оставлять транспорт на решетках ливневок.

Как сообщалось, с 7 по 9 октября в Одессе объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильных дождей, ветра и штормовой угрозы на море. По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 7 октября в городе ожидается сильный дождь и ветер северо-восточного направления со скоростью 9–14 м/с. В связи с этим городской штаб перевел службы в режим повышенной готовности. Одесситов и гостей города просят быть внимательными и, при возможности, не выходить без необходимости на улицу.