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“Уходит, ссутулясь, пророк”: на Новодевичьем кладбище открыли памятник Жванецкому (фото)

“Уходит, ссутулясь, пророк”: на Новодевичьем кладбище открыли памятник Жванецкому (фото)

Сегодня, в субботу, 6 ноября, в годовщину смерти великого одессита, известного писателя Михаила Жванецкого, на его могиле на московском Новодевичьем кладбище открыли памятник.

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Об этом сообщил одесский краевед, руководитель Всемирного клуба одесситов Евгений Голубовский.

“Писатель уходит, чтобы навсегда с нами остаться”

“Мне памятник нравится… Лаконичный, образный, запоминающийся. Писатель уходит, чтоб навсегда с нами остаться. Мне показалось, что у ступенек рассыпана морская галька. Если это так, то еще теплее и сердечнее”,

– прокомментировал он на своей странице в Facebook.

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памятник Жванецкому на Новодевичьем кладбище2

Друзьям Евгения Голубовского новый памятник Михал Михалычу также пришелся по душе:

Уходит, ссутулясь, пророк;

Хороший памятник и очень многозначный;

Ушел и оставил след в жизни каждого из нас. Светлая память;

Но приходят к мэтру поклонники его таланта…

Ему бы понравился… Просто, тепло, мило, но в то же время щемящее ощущение ЕГО ухода…

– пишут в сети почитатели Жванецкого.

Как правильно смотреть на памятник Михаилу Жванецкому

В свою очередь российская журналистка, писательница и продюсер Сусанна Альперина рассказала, как правильно смотреть на памятник Михал Михалычу.

“У памятника есть один секрет. Если стоишь перед ним – видишь просвет в бронзовой двери, куда “уходит” от нас Михалыч. А если смотреть с другой стороны – виден свет, и если делать полукруг, то этот свет идёт за тобой в любом направлении. По кругу. Особенно красиво в солнечный день. Когда солнце – как в Одессе”,

– пояснила в Facebook Сусанна Альперина и опубликовала несколько показательных фото.

памятник Жванецкому на Новодевичьем кладбище3

памятник Жванецкому на Новодевичьем кладбище4

памятник Жванецкому на Новодевичьем кладбище5

Автор памятника – известный скульптор Владимир Соскиев, чьи работы выставлены в Государственной Третьяковской галерее в Москве и Русском музее в Санкт-Петербурге. Среди наиболее известных его работ – памятники Марине Цветаевой в Тарусе, академику Пилюгину в Москве и Гайто Газданову в Париже.

Напомним, Михаил Жванецкий ушел из жизни на 87-м году жизни 6 ноября 2020 года. Тогда из-за ограничений карантина его тело не могли доставить на родину – писателя похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Жванецкий родился в Одессе в 1934 году. Прославился как писатель-сатирик, самостоятельно исполняющий свои произведения со сцены.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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