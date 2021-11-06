“Уходит, ссутулясь, пророк”: на Новодевичьем кладбище открыли памятник Жванецкому (фото)

Сегодня, в субботу, 6 ноября, в годовщину смерти великого одессита, известного писателя Михаила Жванецкого, на его могиле на московском Новодевичьем кладбище открыли памятник.

Об этом сообщил одесский краевед, руководитель Всемирного клуба одесситов Евгений Голубовский.

“Писатель уходит, чтобы навсегда с нами остаться”

“Мне памятник нравится… Лаконичный, образный, запоминающийся. Писатель уходит, чтоб навсегда с нами остаться. Мне показалось, что у ступенек рассыпана морская галька. Если это так, то еще теплее и сердечнее”,

– прокомментировал он на своей странице в Facebook.

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Друзьям Евгения Голубовского новый памятник Михал Михалычу также пришелся по душе:

Уходит, ссутулясь, пророк; Хороший памятник и очень многозначный; Ушел и оставил след в жизни каждого из нас. Светлая память; Но приходят к мэтру поклонники его таланта… Ему бы понравился… Просто, тепло, мило, но в то же время щемящее ощущение ЕГО ухода…

– пишут в сети почитатели Жванецкого.

Как правильно смотреть на памятник Михаилу Жванецкому

В свою очередь российская журналистка, писательница и продюсер Сусанна Альперина рассказала, как правильно смотреть на памятник Михал Михалычу.

“У памятника есть один секрет. Если стоишь перед ним – видишь просвет в бронзовой двери, куда “уходит” от нас Михалыч. А если смотреть с другой стороны – виден свет, и если делать полукруг, то этот свет идёт за тобой в любом направлении. По кругу. Особенно красиво в солнечный день. Когда солнце – как в Одессе”,

– пояснила в Facebook Сусанна Альперина и опубликовала несколько показательных фото.

Автор памятника – известный скульптор Владимир Соскиев, чьи работы выставлены в Государственной Третьяковской галерее в Москве и Русском музее в Санкт-Петербурге. Среди наиболее известных его работ – памятники Марине Цветаевой в Тарусе, академику Пилюгину в Москве и Гайто Газданову в Париже.

Напомним, Михаил Жванецкий ушел из жизни на 87-м году жизни 6 ноября 2020 года. Тогда из-за ограничений карантина его тело не могли доставить на родину – писателя похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Жванецкий родился в Одессе в 1934 году. Прославился как писатель-сатирик, самостоятельно исполняющий свои произведения со сцены.

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Фото с Facebook-страницы Евгения Голубовского и Сусанны Альпериной