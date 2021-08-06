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Памяти Михал Михалыча: на одесской «Зеленой волне» звучали строки Жванецкого (фото)

Памяти Михал Михалыча: на одесской «Зеленой волне» звучали строки Жванецкого (фото)

Это было уже традицией: Михаил Жванецкий всегда открывал фестиваль «Зеленая волна», и именно это становилось одним из самых ярких событий одесского книжного праздника. В прошлом году он не приехал… Вскоре его не стало…

На открывшемся 5 августа ХХV Международном фестивале «Зеленая волна» в парке им. Т.Г.Шевченко прошел вечер памяти Михал Михалыча. Со сцены звучало главное: строки из его произведений – в основном тех, что посвящены Одессе, ее улицам, ее дворикам. Одесситам…

А фоном ко всему этому стали меняющиеся многочисленные фото Михал Михалыча – улыбающегося и серьезного, мудрого и ироничного, смеющегося и задумавшегося.

На «Зеленой волне» представлена еще одна локация – Экспозиция памяти Михаила Жванецкого. Документы, портрет, фотографии, копия памятника писателю во дворике Литмузея, где у его ног покоится знаменитый портфель.

Загляните туда: как будто ничего не изменилось, и по традиции Михаил Жванецкий открывает очередную одесскую «Зеленую волну»…

Зеленая волна, памяти Жванецкого
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Зеленая волна, памяти Жванецкого4
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Зеленая волна, памяти Жванецкого11
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Напомним, квартира Михаила Жванецкого на Стапортофранковской, 133 теперь станет муниципальным музеем, созданным в память о Михал Михалыче.

Фото автора

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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