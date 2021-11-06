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Водителя, сбившего насмерть 15-летнюю девочку в Одессе, еще ищут, – прокуратура

Водителя, сбившего насмерть 15-летнюю девочку в Одессе, еще ищут, – прокуратура

Виновника ДТП на Адмиральском проспекте в Одессе, в котором погибла девочка-подросток, все еще разыскивает полиция.
Об этом сообщил источник в прокуратуре.

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По данным источника, личность водителя Opel установили. Он скрывается от правоохранительных органов.

Напомним, вечером 4 ноября в Одессе на Адмиральском проспекте водитель автомобиля Opel совершил наезд на сестру и брата, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате 15-летняя девочка погибла на месте, а ее 21-летний брат получил перелом ноги. Сейчас он проходит лечение амбулаторно.

После совершения ДТП водитель снял номер с машины и ударился в бега. В тот же вечер пустую машину нашли во дворе на улице Лунина.

Ранее в соцсетях сообщали, что виновника ДТП нашли и задержали, но, как выяснилось, данная информация не соответствует действительности.

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Источник: Думская

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Редакция ПРОФИЛЬ

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