В Одессе презентовали новую книгу Михаила Жванецкого (фото)

Эта книга составлена на основе рассказов писателя о нашем городе. В сборник вошли уже хорошо известные произведения Жванецкого и впервые опубликованные тексты, написанные незадолго до смерти автора, во время его болезни. Их собрала и передала для публикации жена писателя Наталья Жванецкая.

«Эту книгу можно читать с начала, с середины, с конца… Можно читать отдельные рассказы, главы, предложения… Можно читать с Мишиными интонациями или своим голосом. А можно читать, как один большой роман об Одессе»,

– написала она в предисловии.

Проиллюстрировал книгу не менее одесский художник Михаил Рева. Это лаконичная черно белая графика – портреты одесситов и миниатюры из одесской жизни. Рисунок с обложки – фигура с портфелем в руке, уходящая в классическую одесскую арку, выполнен художником по задумке и эскизу Натальи Жванецкой. А заглавие книги «Одесса» проиллюстрировано реальным автографом Михал Михалыча.

Презентация издания прошла в любимом одесском ресторане писателя – «Дача». Тут Жванецкий всегда собирал своих друзей и лично варил раков.

27 августа на «Даче» собрались все те, кто знал Михал Михалыча – друзья, коллеги, соседи по даче. А со сцены звучали его произведения в исполнении актеров Алексея Горбунова, Михаила Козырева, дирижера Хобарта Эрла.

Книга стала настоящим подарком. Подарком всем нам. На ее страницах снова оживает наш город – живой, яркий, щедрый, говорливый, расслабленный и временами немного суетливый. Такой, каким мы видим его изнутри и каким хотим видеть его всегда.

Приобрести сборник можно здесь. Собранные от продажи средства пойдут на благотворительность. Вскоре книга появится на полках одесских магазинов.

Фото Андрея Ставницера и автора