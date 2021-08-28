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В Одессе презентовали новую книгу Михаила Жванецкого (фото)

В Одессе презентовали новую книгу Михаила Жванецкого (фото)

В Одессе прошла презентация новой книги знаменитого одессита Михаила Жванецкого.

Эта книга составлена на основе рассказов писателя о нашем городе. В сборник вошли уже хорошо известные произведения Жванецкого и впервые опубликованные тексты, написанные незадолго до смерти автора, во время его болезни. Их собрала и передала для публикации жена писателя Наталья Жванецкая.

Новая книга Жванецкого, презентация6

Наталья Жванецкая

«Эту книгу можно читать с начала, с середины, с конца…

Можно читать отдельные рассказы, главы, предложения…

Можно читать с Мишиными интонациями или своим голосом.

А можно читать, как один большой роман об Одессе»,

– написала она в предисловии.

Проиллюстрировал книгу не менее одесский художник Михаил Рева. Это лаконичная черно белая графика – портреты одесситов и миниатюры из одесской жизни. Рисунок с обложки – фигура с портфелем в руке, уходящая в классическую одесскую арку, выполнен художником по задумке и эскизу Натальи Жванецкой. А заглавие книги «Одесса» проиллюстрировано реальным автографом Михал Михалыча.

Новая книга Жванецкого, презентация5

Михаил Рева

Новая книга Жванецкого2

Новая книга Жванецкого5
Новая книга Жванецкого3
Новая книга Жванецкого4

Презентация издания прошла в любимом одесском ресторане писателя – «Дача». Тут Жванецкий всегда собирал своих друзей и лично варил раков.

Новая книга Жванецкого, презентация

27 августа на «Даче» собрались все те, кто знал Михал Михалыча – друзья, коллеги, соседи по даче. А со сцены звучали его произведения в исполнении актеров Алексея Горбунова, Михаила Козырева, дирижера Хобарта Эрла.

Новая книга Жванецкого, презентация2

Алексей Горбунов

Новая книга Жванецкого, презентация4

Михаил Козырев

Новая книга Жванецкого, презентация7

Хобарт Эрл

Книга стала настоящим подарком. Подарком всем нам. На ее страницах снова оживает наш город – живой, яркий, щедрый, говорливый, расслабленный и временами немного суетливый. Такой, каким мы видим его изнутри и каким хотим видеть его всегда.

Новая книга Жванецкого, презентация3

Издатель книги Андрей Ставницер

Приобрести сборник можно здесь. Собранные от продажи средства пойдут на благотворительность. Вскоре книга появится на полках одесских магазинов.

Фото Андрея Ставницера и автора

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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