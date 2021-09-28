Новости Одессы и Одесской области

Стало известно, когда откроют музей-квартиру Михаила Жванецкого

Стало известно, когда откроют музей-квартиру Михаила Жванецкого

Городские власти Одессы планируют открыть откроют музей-квартиру Михаила Жванецкого в день его рождения, 6 марта 2022 года.

Подписаться

Вопрос об этом рассматривался 27 сентября на аппаратном совещании в Одесском горисполкоме.

Перед этим квартиру отремонтируют, сохранив при этом все так, как было при жизни сатирика и почетного гражданина Одессы.

Сейчас завершили ремонт фасадной части квартиры. Там покрасили стены, привели в порядок лестницу и двор, прочистили ливневую канализацию.

– Далее мы должны посетить эту квартиру и спроектировать ремонт, сохраняя все, что там есть. Начинать нужно без отлагательств, чтобы к марту – в день рождения Жванецкого – мы смогли открыть музей-квартиру», –  заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Одесский городской совет принял решение создать в квартире Жванецкого музей в июле 2021 года. Предложение внесла вдова сатирика Наталья Жванецкая.

Почетный гражданин Одессы, сатирик Михал Жванецкий умер 6 ноября 2020 года. Ем убыло 86 лет.

Ранее “Одесская Жизнь” писала, о том что в Одессе появится Центр культуры Жванецкого

Фото Натальи Жванецкой 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить