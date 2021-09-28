Стало известно, когда откроют музей-квартиру Михаила Жванецкого

Городские власти Одессы планируют открыть откроют музей-квартиру Михаила Жванецкого в день его рождения, 6 марта 2022 года.

Вопрос об этом рассматривался 27 сентября на аппаратном совещании в Одесском горисполкоме.

Перед этим квартиру отремонтируют, сохранив при этом все так, как было при жизни сатирика и почетного гражданина Одессы.

Сейчас завершили ремонт фасадной части квартиры. Там покрасили стены, привели в порядок лестницу и двор, прочистили ливневую канализацию.

– Далее мы должны посетить эту квартиру и спроектировать ремонт, сохраняя все, что там есть. Начинать нужно без отлагательств, чтобы к марту – в день рождения Жванецкого – мы смогли открыть музей-квартиру», – заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Одесский городской совет принял решение создать в квартире Жванецкого музей в июле 2021 года. Предложение внесла вдова сатирика Наталья Жванецкая.

Почетный гражданин Одессы, сатирик Михал Жванецкий умер 6 ноября 2020 года. Ем убыло 86 лет.

Ранее “Одесская Жизнь” писала, о том что в Одессе появится Центр культуры Жванецкого

Фото Натальи Жванецкой