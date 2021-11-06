В кого мяч попадет: в Одессе установили баскетбольную сетку между двумя мемориальными досками (фотофакт)

На территории обновленной части бульвара Жванецкого есть Выставочный зал Одесского отделения Национального союза художников Украины. На торце этого здания открыты в разные времена три мемориальные доски. Все они посвящены одесским художникам. С недавних времен здесь появилась и четвертая доска – с баскетбольной сеткой.

Доска с сеткой установлена очень “органично” – как раз между двумя мемориальными досками – дань памяти художникам Владимиру Власову и Алексею Копьеву.

Очень удобно: бросай себе мяч на свежем воздухе. Ну а если этот самый мяч попадет не в сетку, а в мемориальную доску, то что уж тут поделаешь…

Вот интересно: никакого другого места для баскетбольной сетки не нашлось?

И зачем в городе устанавливают мемориальные доски?..

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