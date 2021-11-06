Новости Одессы и Одесской области

В кого мяч попадет: в Одессе установили баскетбольную сетку между двумя мемориальными досками (фотофакт)

В кого мяч попадет: в Одессе установили баскетбольную сетку между двумя мемориальными досками (фотофакт)

На территории обновленной части бульвара Жванецкого есть Выставочный зал Одесского отделения Национального союза художников Украины. На торце этого здания открыты в разные времена три мемориальные доски. Все они посвящены одесским художникам. С недавних времен здесь появилась и четвертая доска – с баскетбольной сеткой.

Подписаться

Доска с сеткой установлена очень “органично” – как раз между двумя мемориальными досками – дань памяти художникам Владимиру Власову и Алексею Копьеву.

Очень удобно: бросай себе мяч на свежем воздухе. Ну а если этот самый мяч попадет не в сетку, а в мемориальную доску, то что уж тут поделаешь…

Мемориальные доски
Мемориальные доски2
Мемориальные доски3
Мемориальные доски4
Мемориальные доски5
Мемориальные доски6
Мемориальные доски7

Вот интересно: никакого другого места для баскетбольной сетки не нашлось?

И зачем в городе устанавливают мемориальные доски?..

Фото автора

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить