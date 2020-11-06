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Умер писатель Михаил Жванецкий

Умер писатель Михаил Жванецкий

Сегодня, 6 ноября, ушел из жизни известный писатель-сатирик, одессит Михаил Жванецкий. Ему было 86 лет.

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Об этом телеканалу «Дождь» сообщили близкие друзья писателя.

Также информацию о смерти Жванецкого подтвердил его концертный директор Олег Сташкевич.

Отметим, летом Жванецкий говорил в одном из интервью, что в последнее время очень плохо себя чувствует.

«Очень плохо себя чувствую в последнее время. Возраст уже», – говорил он.

Жванецкий родился в Одессе в 1934 году. Прославился как писатель-сатирик, самостоятельно исполняющий свои произведения со сцены.

Напомним, месяц назад стало известно, что Жванецкий больше не будет заниматься концертной деятельностью, поскольку «чувствует себя пожилым человеком».

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Фото Юлии Сущенко

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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