Его город: памяти великого одессита

«Из Одессы можно выезжать, из Одессы можно уезжать, но в Одессу нельзя не вернуться»: так писал Михаил Жванецкий. Он возвращался в этот город ежегодно, его дух остался в нем навсегда…

Сегодня нашему Михал Михалычу исполнилось бы 87 лет. Он ушел 6 ноября прошлого года, и тогда, помнится, сразу стали мы вспоминать: где и как была увековечена в Его городе память о Нем. Причем, при жизни. Целый внушительный список получился. Еще бы: ты же одессит, Миша!

А вот сегодня, в день памяти Михаила Жванецкого, сразу возникает вопрос: а что посвящено Михал Михалычу уже после того, как он покинул это мир? Что-то там поговаривали об установке памятника писателю…

Но ведь всего только несколько месяцев прошло после его ухода от нас. Может, рановато? Да и памятники бывают разными. Главное ведь – человеческая память.

В конце прошлого года сразу две новые таблички из серии «Чтение на дом» появились в Одессе. И обе они посвящены памяти Жванецкого.

Литературный памятный знак появился у входа в Зеленый театр. Эта табличка отличается от всех открытых в Одессе ранее. Она сделана в виде портфеля писателя. На ней – цитата Михал Михалыча: «А юмор – это жизнь…».

Вторая литературная табличка появилась у дома на улице Старопортофранковской, 133. Это дом детства Михаила Жванецкого. На ней – фрагмент из произведения Жванецкого «Холера в Одессе»…

«Жванецкий – писатель-мыслитель, сумевший легким юморным языком рассказать об очень серьезных вещах, о самой жизни», – говорит главный режиссер Одесского академического театра музыкальной комедии Владимир Подгородинский. Режиссер не просто рассказывает о своем ощущении писателя. В театре идут репетиции предстоящей премьеры в память о Михал Михалыче – мюзикла «По Дерибасовской…». Спектакль об Одессе – Его Одессе, Его одесситах, Его вечном возвращении в город у моря. Из которого можно уехать, но нельзя не вернуться.

…Ах, эти Его признания в любви к Одессе, высказанные так, как умел только Он:

– Я всю жизнь пишу только об Одессе… И все, что мне присуще: язык, юмор, характер, афоризмы, все мои вопли, вскрики, все, что я создаю и издаю, – из жизни Одессы;

– У нас в Одессе быстро поднятое не считается упавшим;

– Одесситка, у которой руки заняты ребенком, ничего не может рассказать;

– Из Одессы можно выезжать, можно уехать навсегда, но сюда нельзя не вернуться.

– Для постороннего уха – в Одессе непрерывно острят, но это не юмор, это такое состояние от жары и крикливости;

– Писателей в Одессе много, потому что ничего не надо сочинять. Чтоб написать рассказ, надо открыть окно и записывать.

Фото Бориса Бухмана