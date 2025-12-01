Ключевые моменты:

Переговоры касались прежде всего линии прекращения огня и территориального контроля.

Делегации обсуждали вопросы безопасности, выборов в Украине и возможные территориальные компромиссы.

Представители США планируют продолжить диалог с Россией — спецпосланник Уиткофф направляется в Москву.

На фронте произошло более 170 боев, в небе сбито 63 беспилотника.

Переговоры США и Украины по мирному плану

Переговоры прошли в Майами, в гольф-клубе Shell Bay, принадлежащем спецпосланнику США Стиву Уиткоффу. Со стороны США присутствовали госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель Уиткофф и Джаред Кушнер. Украинскую сторону возглавил глава СНБО Рустем Умеров, вместе с ним участвовали Сергей Кислица, Андрей Гнатов, представители разведки и других ведомств.

Издание Axios сообщает, что США стремятся согласовать с Украиной спорные моменты, в частности вопросы территорий и гарантий безопасности. Большая часть предложенного мирного плана из 28 пунктов была согласована ранее — на встрече в Женеве.

Главным и наиболее сложным вопросом стала линия прекращения огня. После часа обсуждений в расширенном составе переговоры продолжились в узком кругу — по три представителя от каждой стороны. Основной темой оставался вопрос территориального контроля.

По информации The Wall Street Journal, переговоры назвали продуктивными, но ряд принципиальных пунктов согласовать не удалось. Среди них:

формат и объем гарантий безопасности Украине со стороны США и западных партнёров;

позиция Кремля относительно возможного международного признания оккупированных территорий;

сроки возможных выборов в Украине;

варианты территориальных компромиссов, которые, по словам источников, поднимались американской стороной.

После завершения переговоров Умеров провел еще одну встречу с Уиткоффом один на один. Затем позвонил президенту Владимиру Зеленскому, чтобы проинформировать о ходе переговоров. Ожидается, что сегодня он встретится с Зеленским в Париже и предоставит более подробный отчет.

По данным СМИ, уже сегодня, 1 декабря, спецпосланник США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны вылететь в Россию для продолжения мирных переговоров. Дональд Трамп также подтвердил, что Уиткофф может встретиться с Владимиром Путиным на следующей неделе.

Ситуация на фронте: обстрели и потери врага

В ночь на 1 декабря противник атаковал 89 ударными БПЛА, из которых — 63 сбито/подавлено

противовоздушной обороной. Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на 9 локациях.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 171 боевое столкновение. Только на Покровском направлении наши защитники остановили 66 штурмовых действий агрессора.

По данным Генштаба ВСУ, вчера противник нанес 56 авиационных ударов, сбросив 139 управляемых авиабомб. Кроме этого, осуществил 4309 обстрелов, в том числе 93 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6062 дрона-камикадзе.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1060 человек.

Также украинские воины обезвредили танк, 6 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, 239 беспилотных летательных аппаратов и 71 единицу автомобильной техники оккупантов.