Ключевые моменты:

В Днепре «шахед» разрушил троллейбусное депо, в Херсоне сгорел автобус, а на Сумщине враг ударил по пожарной части.

Россия атаковала Украину 172 дронами и баллистикой, один из дронов залетел в Румынию.

ВСУ уничтожили важные объекты врага в Череповце, Ростовской области и в аннексированном Крыму.

Разведка предупреждает о подготовке РФ к новому наступлению на юго-востоке.

В Днепре дрон ударил по депо, на Сумщине – по пожарной части

Сегодня с самого утра под атакой российских дронов был город Днепр – в сети появились кадры попадания «шахеда» по транспортному предприятию. Перед ударом БпЛА зацепился за контактную сеть и оборвал ее.

В Днепропетровской ОВА сообщили, что возникший пожар уже локализован, пострадавших нет.

По уточненной информации, дрон попал в троллейбусное депо – разрушен транспорт, повреждена многоэтажка. Пострадал 29-летний мужчина.

Всего за сутки враг атаковал Днепропетровщину более 20 раз. В Днепровском районе повреждена гимназия, ранены два человека. В Никопольском районе под обстрел попали райцентр Никополь и четыре громады.

Также взрывы с утра слышны в Киевской области – в небе зафиксированы БпЛА, работало ПВО.

А в Херсоне этим утром российский дрон атаковал маршрутный автобус (см. фото), сообщает городская военная администрация. В результате автобус полностью сгорел. Информации о пострадавших на данный момент нет.

В Шосткинском районе Сумской области враг нанес удар по пожарной части. Здание повреждено, спасатели были в укрытии и не пострадали.

А в Белопольском районе Сумщины в результате атаки погиб 56-летний мужчина.

В Черниговской области этой ночью враг нанес очередной удар по энергообъекту. Без света остались 6 тысяч абонентов. После отбоя тревоги энергетики приступили к ремонту.

Российский дрон «наведался» в Румынию

По информации Воздушных сил, в ночь на 17 апреля противник нанес удар одной баллистической ракетой «Искандер-М» с территории оккупированного Крыма, а также 172 ударными БпЛА.

По состоянию на утро 17 апреля противовоздушной обороной сбито/подавлено 147 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 20 ударных БпЛА на восьми локациях, а также падение обломков на четырех локациях.

Также поступила информация о том, что во время ночной атаки российский беспилотник залетел в воздушное пространство Румынии на 16 километров. Об этом сказано в сегодняшнем заявлении румынского Министерства обороны.

Сообщается, что с дроном потерян радиолокационный контакт, то есть, вероятно, он упал. Румынские военнослужащие уже приступили к поисковой операции.

Удары по Крыму, Ростову и Череповцу: Силы обороны уничтожили логистику и РЛС оккупантов

По информации Генштаба ВСУ, в четверг, 16 апреля и в ночь на пятницу, 17 апреля, подразделения Сил обороны Украины поразили пункты управления противника, в том числе командно-наблюдательный пункт в районе населенного пункта Долгое на временно оккупированной территории Луганской области, а также пункты управления БпЛА оккупантов в районах населенных пунктов Теткино (Курская область РФ), Успеновка и Зеленое Запорожской области.

Также поражена база по ремонту и обслуживанию вооружения и военной техники (Клинкино Донецкой области), логистический хаб (Мангуш Донецкой области), а также склад хранения десантно-штурмовых катеров (пос. Черноморское в аннексированном Крыму).

Среди прочего наши воины били по складам боеприпасов противника в районах населенных пунктов Скадовск на Херсонщине, Пантелеймоновка (временно оккупированная территория Донецкой области) и Довжанск на оккупированной Луганщине.

Кроме того, успешно поражены склады материально-технических средств и горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Сабовка и Ровеньки Луганской области соответственно.

Также украинское военное командование официально подтвердило уничтожение 9 апреля 2026 года лаборатории БпЛА в районе Орлинского (Донецкая область), радиолокационной станции (РЛС) «Подлет» в Новомарьевке (Ростовская область РФ) 15 апреля и РЛС «Небо-М» в российском Череповце 16 апреля.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Россия планирует новое наземное наступление на юго-востоке Украины

Об этом заявил глава ГУР Вадим Скибицкий в интервью Financial Times.

По его словам, оккупанты собираются перебросить до 20 тысяч военных из стратегического резерва и пытаются захватить весь Донбасс к сентябрю. Сейчас против Украины задействовано около 680 тысяч российских военных.

Скибицкий отметил, что Кремль демонстрирует несерьезное отношение к переговорам и делает ставку на продолжение войны. Также РФ производит около 60 ракет «Искандер» ежемесячно и наращивает пусковые мощности.

Что происходит на фронте сейчас

Донецкое направление. Логистика врага вокруг Донецка находится под плотным контролем украинских дронов.

Волчанск. ВСУ отбили часть улиц в городе. В ходе боев ликвидирована значительная часть пехоты противника, которой удалось просочиться в жилые кварталы.

В целом, как информирует Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки произошло 132 боевых столкновения.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Подгавриловка, Великомихайловка, Покровское, Орестополь, Просяна Днепропетровской области; в Запорожье от авиаударов пострадали Воздвиженское, Гуляйпольское, Копани, Васильевское, Таврическое, Каменка и Ровно.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили один район сосредоточения живой силы и техники противника, пункт управления, пять артиллерийских систем и средство противовоздушной обороны противника.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1000 человек. Также наши воины обезвредили четыре танка, девять боевых бронированных машин, 114 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 2410 беспилотных летательных аппаратов, 12 ракет, 253 единицы автомобильной и три единицы специальной техники.