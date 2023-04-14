Годовщина уничтожения «Москвы»: как это было?

Ровно год назад случилось историческое событие: украинские защитники поразили крейсер «Москву» – флагман Черноморского флота рф, который враг считал непотопляемым. «Одесская жизнь» поговорила с военным экспертом и выяснила, как именно ЗСУ удалось потопить «русский военный корабль» и что это событие значит для Одесской области.

Что случилось с крейсером «Москва»?

Ещё 10 апреля самый большой корабль Черноморского флота рф находился в бухте Севастополя, а через три дня оказался в районе острове Змеиный. 13 апреля, ближе к вечеру, его поразили две украинские ракеты «Нептун». Крейсер «Москва» загорелся и уже 14 апреля – затонул.

«То, что в крейсер попали две ракеты – не значит, что всего две были в него выпущены. Если брать теоретические расчёты, то залп по морской цели такого масштаба производится примерно 8-12 ракетами. Одна-две попадают в цель, а остальное, как правило, уничтожается», – объясняет военный эксперт Андрей Савченко.

Минобороны рф заявило, что на корабле из-за пожара сдетонировал боеприпас, но причину возгорания не уточнило. По данным ведомства, корабль получил серьёзные повреждения, но экипаж был «полностью эвакуирован». По данным же украинский пограничников, российские моряки не смогли эвакуироваться с корабля из-за шторма.

СМИ сообщали: на корабле могли погибнуть не менее 40 человек, а 100 – получить ранения. Однако по версии МО рф, при пожаре погиб всего один военный, а ещё 27 – пропали без вести. Точные цифры потерь россиян, к сожалению, не известны.

Как выглядел «русский военный корабль»?

Гвардейский ракетный крейсер «Москва» входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей и был флагманом Черноморского флота рф. Именно он участвовал в атаке на остров Змеиный, предложил украинским пограничникам сдаться и получил ответ «Русский военный корабль, иди на ***».

«Москва» должна была прикрывать высадку воздушного-морского десанта на побережье Одесской области, а также защищала Крымский полуостров от вероятного удара авиации Украины. Но, по мнению военного эксперта Андрея Савченко, крейсер был оснащён устаревшим вооружением, вопреки легенде о силе морского флота рф.

«Одно время крейсер пытались списать со флота. В итоге там заменили силовые установки, кое-что отремонтировали, но современных средств ПВО на нём не появилось. Он был оснащён противовоздушным комплексом С-300, который поражает цели на расстоянии в 40 км, а также системой «Оса» – ракетами малой дальности. Также у него были зенитные пушки, которые могли поражать крылатые ракеты. Но и «Оса», и С-300 – это прошлый век. Другие корабли своего флота россия перевооружила более новыми С-400, а этот остался со старыми комплексами и устаревшим радиолокационным оборудованием», – объясняет Андрей Савченко.

Что такое «Нептун»?

Противокорабельный ракетный комплекс «Нептун» был разработан недавно и поступил на вооружение ЗСУ незадолго до войны. К 24 февраля в Украине насчитывалось всего два подобных дивизиона.

В основу «Нептуна» легла советская ракета Х-35, однако, украинские конструкторы осовременили разработку: ракета увеличила дальность до 250-280 км, а система её наведения была усовершенствована.

«Ракеты «Нептуна» летят не по прямой. Они изменяют высоту и маршрут полёта, то есть каждая ракета выходит на цель различными путями. Их очень тяжело не просто поразить, но и обнаружить», – говорит военный эксперт.

Как потопили «Москву»? Версии разнятся

Детали о потоплении крейсера «Москвы» военное командование не раскрывало, однако, в СМИ сразу появилось несколько версий о том, как Украине удалось ликвидировать флагман Черноморского флота рф. По одной из версий, данные о крейсере нам могли передать западные союзники. По другой, поразить корабль помог счастливый случай: туман, шторм и то, что корабль заплыл слишком близко к берегу из-за уверенности россиян в непотопляемости крейсера. По мнению Андрея Савченко, верна лишь первая версия событий.

«Говорили, что нам помогла погода, волны большой высоты. Ничего подобного. Это была спланированная военная операция – за «Москвой» следили. Мы постоянно получали информацию о ней от США. Американская разведка передала нам точные координаты, и наши «Нептуны» осуществили залп, когда корабль попал в зону поражения наших комплексов. Поскольку вооружение на крейсере было прошлого века, а украинский «Нептун» – наоборот, новая разработка, нам удалось преодолеть российское ПВО», – считает военный эксперт.

Что дала ликвидация «Москвы»?

После уничтожения крейсера «Москвы» враг отвёл весь свой корабельный состав на расстояние более 280 км от мест вероятного размещения «Нептунов». А ещё через пару месяцев Украина начала получать «Гарпуны» –противокорабельные комплексы НАТО.

«Наша береговая оборона усилилась, а россия окончательно отказалась от проведения воздушно-десантной операции. Мы это увидели по тому, как Севастопольская бригада морской пехоты начала погибать на фронте уже в Донецкой области», – объясняет Андрей Савченко.

Что бы было, если б крейсер не затонул?

По мнению военного эксперта, россия не смогла бы высадить десант в Одесской области, даже если бы «Москва» осталась на плаву. Крейсер мог помогать российской группировке с моря, но сухопутный коридор для войск рф был закрыт, так как врага удалось остановить в районе Вознесенска Николаевской области.

«Десант, который высадится на берег, сможет самостоятельно воевать максимум сутки-трое. Ему необходимо подавать боеприпасы и технику. Поэтому цель таких операций – не только захватить плацдарм на берегу, но и сухопутным коридором выйти на этот же рубеж. Десант мог высадиться только в тому случае, если бы войска рф дошли до Одессы. Мы им этого сделать не дали», – говорит военный эксперт.

По словам Андрея Савченко, даже без высадки десанта россия могла бы использовать крейсер для ракетных ударов по Украине, так как на «Москве» находились две пусковые установки по 8 ракет. Существование флагмана так же угрожало Одесскому побережью артобстрелами: артиллерийские орудия на корабле могли вести стрельбу на дальность до 30 км.

Однако сейчас это уже невозможно, так как «русский военный корабль» был потоплен силами наших защитников. Более того, Украине уже удалось уничтожить 18 кораблей и катеров рф, не имея собственного развитого военно-морского флота.