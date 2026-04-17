Ключевые моменты:

В Одессе ремонтные бригады энергокомпании ДТЭК восстановили работу важной кабельной линии. Из-за постоянных атак на энергетику Одесской области инфраструктура города часто эксплуатируется на грани технических возможностей, что приводит к локальным авариям.

Мастера подчеркивают: сейчас стабильность света в домах зависит не только от ремонтов, но и от нагрузки на сеть. Одесситов просят не включать несколько энергоемких приборов одновременно, чтобы не провоцировать новые замыкания.

«Пожалуйста, пользуйтесь электроэнергией ответственно. Это помогает уменьшить нагрузку на сеть и избежать аварий», – обратились к одесситам энергетики.

По данным «Укрэнерго», применение мер ограничения потребления электроэнергии сегодня, в пятницу, 17 апреля, не планируется.

