Ключевые моменты:

Этой ночью Россия атаковала Одесскую область ударными дронами.

Повреждены портовая, транспортная и жилая инфраструктура.

Возникли пожары, в том числе в Дунайском биосферном заповеднике.

Жертв нет, продолжается ликвидация последствий.

«Этой ночью российские террористы снова массированно атаковали мирную Одесщину ударными беспилотниками. Повреждены объекты портовой, транспортной и жилой инфраструктуры», – сообщил Кипер.

По его словам, в результате атаки на нескольких локациях, в том числе на территории Дунайского биосферного заповедника, вспыхнули пожары, их уже ликвидировали спасатели.

Кроме того, повреждены административные здания, оборудование и контейнеры в порту. Также от обстрела пострадали не менее 6 частных жилых домов.

«К счастью, погибших и пострадавших нет. Продолжается ликвидация последствий атак», – добавил глава Одесской ОВА.

Напомним, в ночь на 16 апреля Одесса пережила несколько волн атак ракетами и беспилотниками. Наибольшие разрушения зафиксированы в Хаджибейском и Приморском районах. Погибли девять человек и более 20 получили ранения. Повреждены объекты портовой, критической и жилой инфраструктуры. В трех многоэтажных домах разрушены фасады и выбиты окна, пострадали общежитие и соседние здания.