Ключевые моменты:

В ночь на 12 июня Россия атаковала Украину 117 беспилотниками с территорий РФ и оккупированного Крыма.

Удары пришлись по Сумщине, Полтавщине, Николаеву и Харькову.

Украина «поздравила» РФ с «днем Росии» очередной серией ударов по глубокому тылу: поражены НПЗ в Татарстане и химкомбинат в Тольятти.

Сообщается об ударах по логистике и инфраструктуре в оккупированном Крыму.

РФ продолжает наращивать военное присутствие у границ НАТО.

Удары по Сумщине и Николаеву: есть погибшие и раненые

В ночь на 12 июня российские захватчики атаковали беспилотниками объект гражданской инфраструктуры в Шосткинской громаде Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Он заявил, что в результате атаки погибла 44-летняя женщина.

Еще одна женщина, 33 лет, получила тяжелые травмы. Медики оказывают ей необходимую помощь», – говорится в сообщении.

Григоров добавил, что в результате атаки разрушено трехэтажное нежилое здание.

Как сообщил глава правления «Укрзалізниці» Александр Перцовский, этой ночью войска РФ снова атаковали железнодорожную инфраструктуру в Сумской области. Погиблая работница компании-перевозчика.

«Убийственные вражеские удары по железнодорожной инфраструктуре в Сумской области продолжались этой ночью. Враг направил «Шахеды» на станции, вокзалы, посты электрической сигнализации, подстанции», – подчеркнул он.

В результате российских ударов погибла оператор одной из станций. По словам Перцовского, она направлялась к мобильному укрытию, установленному на станции, но не успела.

Кроме того, травмирована дежурная по станции. По данным медиков, угрозы ее жизни нет.

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Также взрывы в течение ночи раздавались в Николаеве, Харькове и Полтаве.

Утром 12 июня армия РФ вновь атаковала Николаев. В областном центре прогремели взрывы, сообщил городской голова Александр Сенкевич.

«Угроза со стороны дронов для города сохраняется. Снова слышны взрывы», – подчеркнул мэр около 07:00.

А глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что оккупанты ночью атаковали Николаев «шахедами». В городе повреждены 14 частных домов и два автомобиля.

Трое человек получили ранения: 40-летняя женщина, 39-летний мужчина и их 18-летняя дочь. Всех госпитализировали.

«На утро мужчина находится в тяжелом состоянии, женщины – в состоянии средней тяжести», – добавил Ким.

В Бориспольском районе Киевской области под утро ликвидировали пожар, возникший вчера вечером после удара российского БпЛА по объекту инфраструктуры.

Ночная атака дронов: силы ПВО сбили более сотни беспилотников

По данным Воздушных сил, в ночь на 12 июня враг выпустил по Украине 117 ударных беспилотников. Оккупанты атаковали с территории РФ (Орел, Курск, Миллерово) и из оккупированного Крыма (Чауда, Гвардейское). На этот раз противник применил комбинированный арсенал: дроны типа Shahed (включая реактивные модификации), «Гербера», «Италмас», а также дроны-имитаторы «Пародия».

По предварительным данным на 08:00, Силы обороны сбили и подавили 102 вражеских БпЛА всех типов. В то же время зафиксировано 14 попаданий ударных дронов на 7 различных локациях. Еще на 8 локациях задокументировали падение обломков сбитых беспилотников.

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Удары по тылу РФ в День России: атакованы НПЗ в Татарстане и химкомбинат в Тольятти

В ночь на 12 июня (к слову, в РФ это так называемый «день России») Силы обороны Украины нанесли мощные удары по глубокому тылу врага. В Республике Татарстан под удар попали нефтеперерабатывающие заводы «ТАНЕКО» и «ТАИФ-НК» в Нижнекамске – на территории обоих предприятий вспыхнули пожары.

Для понимания масштабов: «ТАНЕКО» – один из крупнейших российских НПЗ, перерабатывающий более 16 млн тонн нефти в год. Завод «ТАИФ-НК» специализируется на сложной переработке тяжелой высокосернистой нефти, а его продукция идет в том числе на военные нужды РФ.

В Самарской области РФ украинские силы атаковали комбинат «Тольяттикаучук», где также зафиксировано возгорание. Это предприятие производит синтетический каучук, который россияне используют для создания твердого ракетного топлива, а также высокооктановые добавки к бензину.

Потери оккупантов на фронте: склады и пункты управления

Помимо тыловых заводов, Силы обороны поразили ряд важных военных объектов врага:

Командные пункты: разбиты командно-наблюдательные пункты оккупантов в районах Обесты и Искры (Курская область РФ), а также возле Марьинского на Херсонщине. Под удары попали пункты управления в районах Воскресенки и Покровска, и узел связи в районе Веселого (Донецкая область).

Склады и логистика: уничтожен полевой артиллерийский склад в районе Рыбьянцево на Луганщине и логистический склад россиян в Мариуполе.

Живая сила: украинские военные накрыли район сосредоточения личного состава врага на полигоне «Восточный» возле Новопетровки в Запорожской области.

Последствия предыдущих атак

Появились уточненные данные по удару 10 июня по Куйбышевскому НПЗ (Самарская область). Там подтверждено точное попадание в установки первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-5, а также в резервуар РВС-2000. В результате полученных повреждений завод полностью остановил свою работу.

Транспортная блокада Крыма: ВСУ перекрыли пути к полуострову, в тылу врага кризис

Украина «перерезает» ключевые маршруты россиян между временно оккупированной территорией Херсонщины и аннексированным Крымом, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, удары 11 июня по четырем переправам перекрыли все наземные пути к полуострову. После предварительной атаки стал полностью непригоден для движения транспорта и Чонгарский мост. РФ пыталась опрокидывать грузы по другим путям, однако один из них также попал под удар.

После атак у оккупантов заканчивается бензин. За топливным кризисом в Крыму началась еще и продовольственная – в торговых сетях исчезают базовые товары, в частности, соль, сахар, крупы и мука.

Ударная кампания Сил Обороны, вероятно, усложнит подготовку РФ к наступательным операциям на фронте.

Россия стягивает войска к границам НАТО

РФ активизировала военное строительство вблизи северо-восточных границ НАТО.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на расследование датского телеканала DR, подготовленное совместно с журналистами из Швеции, Эстонии и Норвегии, пишет ТСН.

Анализ спутниковых снимков проявил активность не менее пяти районов вблизи границ государств Альянса. Речь идет о строительстве новых казарм, расширении существующей инфраструктуры и наращивании военного присутствия.

Одним из ключевых объектов стала база в Печенге Мурманской области, которая расположена примерно в 11 километрах от норвежской границы. На обнародованных снимках видны новые постройки, а российские власти ранее подтверждали планы превратить расположенную там бригаду в дивизию. По оценке бывшего сотрудника финской разведки Марка Эклунда, численность военных на базе может возрасти с 4 до 10 тысяч человек.

Еще один объект расположен вблизи Кандалакши вблизи границы с Финляндией. По данным аналитиков, там формируется база для артиллерийской бригады. Спутниковые снимки зафиксировали появление новых казарм, складов и других вспомогательных построек.

Существенные изменения также происходят в Петрозаводском районе. В населенном пункте Новая Вилга территорию, где раньше не было заметной военной активности, активно готовится под новый военный объект. По оценкам экспертов, через несколько месяцев для будущей базы вырубили около одного квадратного километра леса.

Особое внимание аналитики уделяют участкам вблизи финской границы, учитывая вступление Финляндии и Швеции в НАТО после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Рост военной активности фиксируется и на территории Эстонии. В районе города Луга исследователи заметили увеличение военной техники и расширение инфраструктуры.

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