Ключевые моменты:

Российские пропагандистские медиа снова распространяют заявления о предстоящем наступлении на Одессу.

В публикациях используют риторику об «исторически русских землях» и возможной «битве за город».

Авторы утверждают, что после других направлений российская армия планирует движение на Николаев и Одессу.

Никакие доказательства или подтверждения этих утверждений в материалах не приведены.

По состоянию на июнь 2026 года линия фронта проходит в сотнях километров от Одессы.

Основные боевые действия продолжаются на востоке и юго-востоке Украины, в частности, в районах Покровска и Гуляйполя.

Что известно после новых заявлений пропагандистов

Российские пропагандистские ресурсы снова активизировали тему Одессы, публикуя материалы о якобы неизбежном наступлении на город после завершения боевых действий по другим направлениям. В этих публикациях традиционно используют риторику об «исторически русских землях», предстоящую битву за город и подготовку Одессы к обороне.

Правда, реальная ситуация на фронте значительно отличается от подобных информационных заявлений. Украинское военное командование и независимые аналитические ресурсы в последнее время сообщают не о приближении российских войск к Одессе, а о замедлении их продвижения и локальных успехах украинских сил.

Новую волну дискуссий вызвала статья российского издания, где авторы утверждают, что после завершения сделок на других участках фронта российская армия якобы планирует движение в направлении Николаева и Одессы.

В материале также повторяются пропагандистские тезисы об «исконно русских землях» и звучат предположения, что город готовят к обороне из-за ожиданий наступления. Кроме того, российский комментатор заявляет, что войска РФ уже якобы «обгрызают одесские пригороды», где расположены объекты военной и критической инфраструктуры.

В то же время, никаких доказательств или подтверждений таких утверждений в публикации не приведено. Ведь на июнь 2026 года линия фронта проходит в сотне километров от города. Наиболее интенсивные боевые действия продолжаются на востоке и юго-востоке Украины, в частности, в районах Покровска, Гуляйполя и других активных направлениях.

Напомним, российская разведка через Telegram-каналы вербовала одесских подростков для поджогов военной техники и объектов инфраструктуры. Организатором схемы следствие называет 39-летнего сотрудника ГРУ, дистанционно руководившего группой.