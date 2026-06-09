Ключевые моменты:

Укрзалізниця запускает 12 новых рейсов и меняет график ряда поездов.

Появится новый дневной поезд Днепр — Одесса.

Часть поездов станет ежедневной, а несколько маршрутов продлят до Карпат.

Летнее расписание Укрзалізниці: что изменится

Летний сезон традиционно увеличивает спрос на поездки — кто-то едет к родным, кто-то планирует отпуск, а кто-то отправляет детей на отдых. Поэтому Укрзалізниця обновила расписание и перераспределила доступный подвижной состав.

Новый график начнёт действовать с 28 июня, а продажа билетов стартовала 9 июня.

По данным перевозчика, летом появятся 12 новых рейсов, три поезда станут быстрее, четыре маршрута продлят до горных направлений, а ещё восемь поездов вместо курсирования через день станут ежедневными.

Новый поезд Днепр — Одесса и другие летние маршруты

Одно из главных изменений для одесситов — запуск нового дневного поезда №153/154 Днепр — Одесса. Он будет курсировать по отдельным датам.

Также среди новых направлений:

• ночной экспресс №83/84 Днепр — Мукачево;

• поезд №157/158 Киев — Ивано-Франковск;

• поезд №210/209 Николаев — Ивано-Франковск (через день);

• поезд №229/230 Харьков — Ивано-Франковск.

В Укрзалізниці предупреждают: все рейсы появляются в продаже постепенно, поэтому часть билетов может стать доступной в течение ближайших одного-двух дней.

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Какие поезда станут удобнее летом

Флагманский поезд №1/2 «Єдність» продлили до Рахова — теперь он будет курсировать по маршруту Харьков — Рахов вместо Харьков — Ворохта. Это самый длинный маршрут флагманского поезда в стране — 1325 километров.

Поезд №55/56 Киев — Рахов станет ежедневным, что должно увеличить количество мест для поездок в Карпаты.

Также быстрее станет курсировать поезд «Сакура» между Киевом и Ужгородом — изменится время отправления и прибытия.

Кроме этого, несколько поездов получили продлённые маршруты до Ясини — одного из популярных направлений летнего отдыха.

В компании отмечают, что количество вагонов не увеличилось, поэтому изменения стали возможны за счёт более эффективного распределения имеющегося парка.

Напомним, «Укрзалізниця» анонсировала июньские изменения в движении пригородных поездов в Одесской области и увеличения количества мест в популярных направлениях. Также в регионе временно ограничат движение транспорта из-за ремонта железнодорожного переезда.