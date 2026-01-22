Ключевые моменты:

Кит Келлог: война в Украине может завершиться к 24 августа, если Украина выдержит зиму.

Сегодня Зеленский в Давосе встречается с Трампом и представителями энергетических компаний.

Россия атакует Кривой Рог и Днепр.

После морозов враг усилил воздушную разведку и активизировал пехотные штурмы.

Мир в Украине может наступить уже к осени?

Бывший спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил в Давосе, что война может завершиться уже летом – до 24 августа, если Украина выдержит зиму.

По его словам, ближайшие месяцы критичны.

Он отметил, что Россия не достигла своих стратегических целей: не захватила ключевые города и понесла большие потери.

При этом Келлог подчеркнул, что Путин ищет выход из войны, но не готов открыто признать поражение.

Он также допустил, что мирные переговоры уже могут быть на финальной стадии.

В то же время, сегодня, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в швейцарский Давос для встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Встреча двух лидеров государств запланирована приблизительно на 13:00 по Центральноевропейскому стандартному времени.

Кроме переговоров с Трампом, Зеленский встретится с представителями энергетических компаний на панельном заседании International Advisory Council for Ukraine’s Recovery.

В Кривом Роге прогремели взрывы – город атакован баллистикой

Сегодня утром россияне атаковали баллистикой Кривой Рог, в городе прогремели взрывы, сообщил сегодня глава совета обороны города Александр Вилкул.

В сети также пишут об ударе ракеты по жилому дому, но официально эта информация пока не подтверждена.

«Прилет» в жилую многоэтажку зафиксирован и в Днепре.

Соцсети пишут об одном пострадавшем, но официальная информация еще не поступала.

«Попали в жилой дом. Все подробности впоследствии», – коротко проинформировал мэр города Борис Филатов.

По данным Воздушных сил Украины, в ночь на 22 января противник атаковал 94 ударными БпЛА типа Shahed, «Гербера» и беспилотниками других типов.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 80 враждебных БпЛА.

Зафиксировано попадание 10 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на четырех локациях.

Как сообщалось ранее, этой ночью вражеский дрон попал в многоэтажку в Одесском районе. Погиб подросток.

Россияне «постоянно давят» на Купянском направлении, – военный

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 154 боевых столкновения. В частности, агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов Великомихайловка, Коломийцы Днепропетровской области; Терноватое, Верхняя Терса, Железнодорожное, Воздвижовка, Юльевка, Разумовка, Гуляйполе, Гуляйпольское Запорожской области; Садовое Херсонской области.

Авиация и ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и техники противника, средство противовоздушной обороны, один пункт управления противника.

А начальник службы информации и коммуникации 15-й бригады оперативного назначения НГУ «Кара-Даг» Виталий Миловидов отметил, что после прекращения снегопадов и стабилизации морозной погоды враг усилил воздушную разведку и активизировал пехотные штурмы при поддержке артиллерии и авиации.

«На Купянском направлении россияне постоянно давят», – отмечает военный.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1070 человек. Также украинские воины обезвредили девять танков, пять боевых бронированных машин, 53 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, три средства противовоздушной обороны, 669 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 178 единиц автомобильной техники.