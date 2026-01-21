А в нашей подборке смеха на сегодня – ни много ни мало, а сам Дональд Трамп и его, скажем так, «премия мира».

Напомним, президент США получил Нобелевскую медаль, которую изначально выиграла венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо, а потом решила передарить американскому лидеру.

Соцсети, конечно же, не удержались и разразились тоннами шуток и мемов. Не удержались и мы от забавной подборки:

