Трамп и премия мира

А в нашей подборке смеха на сегодня – ни много ни мало, а сам Дональд Трамп и его, скажем так, «премия мира».

Напомним, президент США получил Нобелевскую медаль, которую изначально выиграла венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо, а потом решила передарить американскому лидеру.

Соцсети, конечно же, не удержались и разразились тоннами шуток и мемов. Не удержались и мы от забавной подборки:

Трамп и премия мира, мемы

Трамп и Белка

ТрампУсик

Трамп и собака

Трамп и Дверь

Трамп и Гарри Поттер

Трамп и Тор

Трамп и крест

Трамп и кот

Трамп и Порошенко

Трамп и Янукович с шапкой

Напомним, ранее директор Одесского зоопарка выпустил новогодний клип в стиле «Криминального чтива».

