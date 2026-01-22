Ключевые моменты:

Этой ночью вражеский дрон попал в многоэтажку в Одесском районе.

Поврежден фасад, окна и машины, эвакуированы 58 человек.

Смертельно ранен подросток 2009 года рождения.

О последствиях атаки рассказал в своем Телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По данным ОВА, БпЛА попал между 18 и 19 этажами многоквартирного жилого дома. Детонации не произошло.

Напомним, в ночь на 19 января вражеский дрон прилетел в многоэтажный дом в Одессе.

В результате удара повреждены фасад здания и остекление, а также припаркованные рядом автомобили. Из многоэтажки эвакуировали 58 человек, среди них – восемь детей.

Где именно был «прилет», в ОВА не уточняют. В тоже время местные Телеграм-каналы, ссылаясь на слова местных жителей, пишут, что «шахед» попал в 20-этажную высотку в Черноморске.

Позже Олег Кипер сделал трагическое уточнение: в результате ночной атаки врага был смертельно ранен юноша 2009 года рождения. Подробности уточняются.

На месте происшествия работают все профильные службы. Продолжается осмотр территории и ликвидация последствий атаки.

