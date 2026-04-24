Ключевые моменты:

ПВО уничтожила или подавила 96 вражеских дронов, зафиксированы попадания на 9 локациях.

В Одессе погибли два человека, ещё 15 получили ранения.

За сутки произошло 194 боевых столкновения, наиболее напряжённые — на Покровском направлении.

Ночная атака по Украине 24 апреля: дроны, ракеты и последствия

В ночь на 24 апреля противник атаковал территорию Украины двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» и 107 ударными беспилотниками различных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 96 дронов, включая Shahed, «Гербера» и «Италмас», на севере, юге и востоке страны, сообщили в Генштабе ВСУ.

При этом зафиксированы попадания двух баллистических ракет и 10 ударных БпЛА на девяти локациях. Также отмечено падение обломков сбитых целей в двух местах.

В Одессе в результате ночной атаки погибли супруги — обоим было по 75 лет. Ещё 15 человек получили ранения, восемь из них были госпитализированы.

Кроме того, ночью зафиксировано попадание БПЛА в торговое судно, которое под флагом Сент-Китс и Невис направлялось в один из портов Большой Одессы. На борту возник пожар, который быстро ликвидировал экипаж. Предварительно пострадавших нет, сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

Ситуация на фронте: бои и потери врага

На линии фронта за прошедшие сутки зафиксировано 194 боевых столкновения. Одним из самых напряжённых остаётся Покровское направление, где украинские военные остановили 36 штурмовых действий противника в районах ряда населённых пунктов.

Активные боевые действия продолжаются и на Гуляйпольском направлении — там зафиксировано 26 атак.

Отдельно отмечается сложная ситуация в районе Константиновки. По данным аналитиков DeepState, противник активно пытается инфильтрироваться в город, используя плотную застройку частного сектора на юго-восточных окраинах. Это позволяет скрываться в разрушенных зданиях и затрудняет работу украинских сил.

Также фиксируются попытки закрепления врага в районе Нововодмитровки, что может создать угрозу дальнейшего продвижения вглубь города. Дополнительное давление осуществляется с юго-западного направления — в районах Берестка и Ильиновки.

Украинские военные отмечают нехватку личного состава для сдерживания постоянных атак. Значительную роль в обороне играют беспилотники, с помощью которых выявляются и уничтожаются группы противника.

За сутки потери российских сил составили около 910 человек. Также уничтожены танки, бронетехника, артиллерийские системы, средства ПВО и значительное количество техники и беспилотников.

Украина вернула более 2 000 похищенных Россией детей

Тем временем в Вашингтоне прошла акция в поддержку украинских детей, депортированных Россией. На National Mall возле Конгресса разместили 20 тысяч плюшевых мишек — каждый символизирует ребёнка, вывезенного с начала полномасштабного вторжения, сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Украина уже вернула более 2000 детей в рамках инициативы Bring Kids Back UA, однако тысячи по-прежнему остаются разлучёнными со своими семьями.

Читайте также: На Одесщине сестра осуществила мечту брата, который погиб на фронте