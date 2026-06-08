Ключевые моменты:

Воздушные силы сообщили об угрозе пусков авиационных ракет Х-59/69.

Воздушная цель фиксировалась курсом на Одессу или область.

Также сообщается о пусках КАБов в направлении Затоки.

Воздушная атака по Одесской области 8 июня: что известно

Воздушные силы Украины днем 8 июня предупредили об угрозе применения авиационных ракет Х-59/69 на южном направлении. Также поступило сообщение о быстрой воздушной цели курсом в сторону Одессы или Одесской области.

На фоне предупреждений в регионе была объявлена воздушная тревога.

Одновременно военные сообщили о пусках управляемых авиационных бомб (КАБов) в сторону Затоки.

Атака продолжается. Фиксируется повторный пуск баражирующих боеприпасов в направлении Затоки.

Жителей Одессы и области просят оставаться в укрытиях до отбоя тревоги, не публиковать фото и видео работы сил обороны и ждать сообщений от официальных источников.

Официальной информации о последствиях или возможных попаданиях на момент публикации не поступало.