Ключевые моменты:
- Воздушные силы сообщили об угрозе пусков авиационных ракет Х-59/69.
- Воздушная цель фиксировалась курсом на Одессу или область.
- Также сообщается о пусках КАБов в направлении Затоки.
Воздушная атака по Одесской области 8 июня: что известно
Воздушные силы Украины днем 8 июня предупредили об угрозе применения авиационных ракет Х-59/69 на южном направлении. Также поступило сообщение о быстрой воздушной цели курсом в сторону Одессы или Одесской области.
На фоне предупреждений в регионе была объявлена воздушная тревога.
Одновременно военные сообщили о пусках управляемых авиационных бомб (КАБов) в сторону Затоки.
Атака продолжается. Фиксируется повторный пуск баражирующих боеприпасов в направлении Затоки.
Жителей Одессы и области просят оставаться в укрытиях до отбоя тревоги, не публиковать фото и видео работы сил обороны и ждать сообщений от официальных источников.
Официальной информации о последствиях или возможных попаданиях на момент публикации не поступало.