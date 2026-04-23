Ключевые моменты:
- Вражеский морской беспилотник (МБЭК) обнаружен при попытке приблизиться к порту.
- Катер был оперативно выявлен и уничтожен силами ВМС ВСУ.
- Угроза нейтрализована еще до достижения цели.
Благодаря бдительности наших защитников и эффективной работе систем наблюдения, вражеская техника была своевременно обнаружена. Военные моряки оперативно среагировали на приближение опасного объекта и точным ударом уничтожили морской беспилотник.
На кадрах, обнародованных ВМС, видно, как профессионально и слаженно сработали наши воины, не дав врагу шанса реализовать замысел.
Слава Украине!
Читайте также: Морские дроны могут защитить Одессу: Magura готовят к новой роли.