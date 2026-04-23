ВМС ЗСУ знищили ворожий катер на підході до Одеси

Ключевые моменты:

  • Вражеский морской беспилотник (МБЭК) обнаружен при попытке приблизиться к порту.
  • Катер был оперативно выявлен и уничтожен силами ВМС ВСУ.
  • Угроза нейтрализована еще до достижения цели.

Благодаря бдительности наших защитников и эффективной работе систем наблюдения, вражеская техника была своевременно обнаружена. Военные моряки оперативно среагировали на приближение опасного объекта и точным ударом уничтожили морской беспилотник.

На кадрах, обнародованных ВМС, видно, как профессионально и слаженно сработали наши воины, не дав врагу шанса реализовать замысел.

Слава Украине!

