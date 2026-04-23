Ключевые моменты:

Денис Царан служил в 122-й отдельной штурмовой бригаде и погиб в 2022 году на Луганщине

Его мечтой была детская площадка в родном Буджаке для местных детей

Семья использовала выплаты, чтобы воплотить эту идею вместе с общиной

Корреспондентка «Одесской жизни» Юлия Валиева встретилась с Ольгой Вахновской, сестрой погибшего военного, и ее семьей. Она записала воспоминания о Денисе Царане, который служил в 122-й отдельной штурмовой бригаде, и посетила детскую площадку, которую родные героя построили в его честь в Буджаке. В тексте использованы прямые цитаты героини и детали, передающие ее личную историю. Также в материале учтена практика общин и семей в Украине, которые направляют государственные выплаты на создание памятных объектов — как форму увековечения погибших защитников и поддержки местных сообществ.

Ольга Вахновская — мама двух маленьких сыновей и сестра военного, который погиб, защищая Украину. Ее брат Денис Царан служил в 122-й отдельной штурмовой бригаде.

Во время выполнения боевого задания в селе Белогоровка Луганской области он погиб от осколочного ранения. У него остались жена и сын.

Семья почувствовала войну очень лично — когда в 2022 году Денис ушел в ряды ВСУ, а затем вернулся домой уже в гробу.

Память, которая живет среди детей

По словам Ольги, брат очень любил детей и всегда проводил время с племянниками. Именно тогда и появилась простая, но важная мечта:

— Так жаль, что в Буджаке нет детской площадки. Я бы сейчас повел племянников — на качели, горки, карусели, — вспоминает она его слова.

После гибели брата семья долго думала, как почтить его память. И тогда Ольга вспомнила этот разговор.

Выплаты, полученные после гибели Дениса, решили направить именно на это — создать детскую площадку. Родные сразу поддержали идею.

Буджакский поселковый совет помог определить место в парке и с установкой. А оборудование для площадки выбирали сами дети.

В сентябре прошлого года площадку открыли. На событие собрались и взрослые, и дети. Для одних это был важный день памяти, для других — искренняя радость.

Сегодня это место ежедневно наполнено детским смехом.

— Когда прохожу через парк и вижу, как дети играют, мне кажется, что Денис с неба улыбается. Ему бы это понравилось, — говорит Ольга.

Так в небольшом поселке появилось место, где память о погибшем защитнике живет не в скорби, а в детском смехе.

Ранее мы рассказывали историю матери из Одесской области, которая ищет сына, пропавшего на войне.

Также «Одесская жизнь» писала о матери, которая пошла служить после того, как ее сын попал в плен.

Читайте также о волонтерке из Одесской области, которая потеряла на войне брата и племянника и продолжает помогать армии.