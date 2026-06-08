Ключевые моменты:

Молдова планирует наладить производство дронов-перехватчиков

Для этого Кишинёв консультируется с Украиной по вопросам технологий и опыта

Майя Санду заявила о необходимости защиты от беспилотных угроз

Для Одесской области тема важна из-за общей границы и близости к зоне российских атак

Для Одесской области эта новость имеет особое значение. Именно юг Одесчины граничит с Молдовой, а воздушное пространство региона неоднократно оказывалось в зоне риска из-за российских атак на украинскую инфраструктуру и порты.

Санду: страна не может оставаться беззащитной

По словам Майи Санду, последние события доказали необходимость создания собственных средств противодействия беспилотникам.

— Те, кто хочет, чтобы наша страна была полностью беззащитной, должны понимать: существует риск, что дроны будут падать на нашу территорию, а мы не сможем ничего с этим сделать, — подчеркнула президент Молдовы.

Она сообщила, что поручила правительству подготовить законодательные изменения, которые позволят развивать оборонные технологии и привлекать к этому частный бизнес и международных инвесторов. По информации издания NewsMaker и агентства Reuters, Кишинёв также уже начал консультации с Украиной по созданию дронов-перехватчиков.

Украинский опыт хотят использовать в Молдове

Санду прямо заявила, что именно Украина сегодня обладает одним из лучших в мире опытов борьбы с ударными беспилотниками.

— Украинцы — лучшие в сфере дронов-перехватчиков. Мы будем пытаться получить эти технологии настолько, насколько это позволят наши возможности, — сказала она.

Президент добавила, что для освоения таких технологий стране необходимо сформировать команду специалистов и инженеров.

Почему это важно для Одесской области

С начала полномасштабной войны российские беспилотники неоднократно залетали на территорию Молдовы или падали возле украинско-молдавской границы. Несколько таких случаев произошли в районах, граничащих с Одесской областью. Молдавские власти регулярно сообщают об обломках или нарушении своего воздушного пространства во время российских атак на Украину.

Особенно уязвимым остаётся юг Одесской области, где расположены дунайские порты Рени и Измаил. Именно это направление неоднократно становилось целью российских ударов дронами-камикадзе.

Усиление возможностей Молдовы по обнаружению и перехвату беспилотников может стать дополнительным элементом безопасности для всего приграничного региона, включая украинское Придунавье.

В Молдове уже зафиксировали более двух десятков инцидентов

По словам Майи Санду, за последние годы на территории Молдовы зафиксировали более 20 случаев, когда российские дроны или их обломки попадали в страну. Именно поэтому Кишинёв всё активнее ищет технологические решения для защиты своего воздушного пространства.

Сейчас власти Молдовы готовят законодательную базу для развития собственного производства беспилотных систем и привлечения иностранных партнёров к этому процессу.

Ранее мы сообщали, что президент Румынии обратился к России — бейте по Украине так, чтобы не задеть нас.

Также «Одесская жизнь» писала, что Молдова предупредила об угрозе со стороны Приднестровья — заявление Санду в Европарламенте.

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