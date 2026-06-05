Ключевые моменты:

В ночь на 6 июня в сторону Одессы, Черноморска и Одесского района движутся группы ударных БпЛА.

В городе и области работает противовоздушная оборона, жители слышат взрывы.

Предварительно, есть прилеты в районе Черноморска и Лиманки.

Сохраняется угроза для ряда районов Одессы и прибрежных населенных пунктов.

Тревогу в Одессе и районе дали сразу же после полуночи. До этого мониторинговые каналы предупреждали о присутствии в акватории Черного моря «табуна» из не менее чем 25 «шахедов».

В настоящее время есть угроза для:

Киевского района Одессы (Таирова, 411-я батарея, Радужный);

Совиньона;

Лиманки;

всей припортовой зоны Черноморска;

Вилково.

Примерно в 0:26 прогремел довольно сильный взрыв, а после Телеграм-каналы сообщили о прилете в Районе Черноморска-Лиманки. На месте поднимается столб дыма.

По состоянию на 0:33 продолжается работа ПВО. Над морем формируются новые группы БпЛА.

Основной удар, как и накануне, принимает Черноморск, но и одесситам желательно оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.

Как сообщалось, в ночь на 5 июня российские беспилотники снова атаковали Одесскую область. В Черноморске в результате попадания разрушен частный жилой дом, также повреждения получил объект критической инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.

А днем 5 июня российские войска нанесли удар по Одесской области двумя баллистическими ракетами с кассетной боевой частью. Под удар попал объект инфраструктуры, который обеспечивает важную логистику региона.