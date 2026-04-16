Ключевые моменты:

Введение 8% налога на газ этим летом спровоцирует рост коммунальных платежей для населения более чем на 40%.

Кишинев запускает «Фонд конвергенции», который будет пополняться за счет приднестровских пошлин для финансирования проектов без участия властей Тирасполя.

Промышленность региона находится на грани остановки из-за энергетического кризиса и потери поддержки со стороны России.

Экономическое давление и новые налоги

В офисе Миссии ОБСЕ состоялась встреча главы МИД Приднестровья Виталия Игнатьева и вице-премьера Молдовы по «реинтеграции» Валерия Киверя. Основной темой стали планы Кишинева ввести дополнительные «поборы с региона». По словам Игнатьева, введение 8% налога на газ грубо нарушает международное право, так как предприятия региона уже платят налоги в свой бюджет, а новое правило создаст ситуацию двойного налогообложения.

Последствия для простых жителей могут быть катастрофическими, считает Игнатьев. Рост цен на газ неизбежно потянет за собой стоимость всех коммунальных услуг. Эксперты отмечают, что это приведет к массовым остановкам энергоемких производств, потере доходов тысяч семей и дальнейшему оттоку специалистов из региона.

В Тирасполе уверены, что Молдова намеренно провоцирует гуманитарный кризис, блокируя переговоры в формате «5+2» и усиливая блокадное давление.

При этом Молдова уже обезопасила себя, наладив альтернативные линии электропередач в обход Приднестровья и прямые закупки газа в ЕС, поэтому рычагов давления у Тирасполя практически не осталось.

План реинтеграции Молдовы и Фонд конвергенции

Параллельно с налоговыми нововведениями Молдова представила в Брюсселе неофициальный план (non-paper) по реинтеграции региона. Согласно этому документу, Кишинев планирует постепенно распространять свои законы на левый берег Днестра, отказавшись от предоставления Приднестровью какого-либо особого статуса. План таков:

Забыть прежний формат переговоров «5+2»: Молдовы, «ПМР», ОБСЕ, России, Украины, Евросоюза и США.

Западным партнерам предложено усилить давление на Россию, чтобы та под международным контролем вывела свои войска из Приднестровья и забрала свои боеприпасы.

Миротворческую миссию с участием Молдовы, России и «ПМР» предложено заменить международной гражданской миссией.

Евроинтеграцию Молдовы и реинтеграцию Приднестровья в Молдову предложено разделить на разные треки с разными скоростями – даже временно приостановить действие законодательства Евросоюза на территории Приднестровья в момент присоединения Молдовы к Евросоюзу.

Молдова со своей стороны должна осуществлять реинтеграцию путем распространения своих законов на непризнанную «республику».

Особую тревогу у приднестровских властей вызывает идея создания «фонда конвергенции». Предполагается, что деньги, изъятые у приднестровских предприятий и населения через новые налоги, будут аккумулироваться Кишиневом. Эти средства планируют тратить на проекты в регионе, но без согласования с местными властями, что эксперты называют формой экономического рейдерства и принудительной ликвидации государственности ПМР.

Эксперты отмечают, что такой «пошаговый» подход наиболее опасен для нынешней системы региона, так как он медленно, но верно подчиняет экономику ПМР европейским правилам.

Экономическая зависимость от ЕС и ослабление влияния России

Несмотря на политическую ориентацию на Москву, экономически Приднестровье уже давно встроено в европейский рынок: около 71% коммерческой активности местных агентов приходится на страны ЕС. После прекращения транзита газа через Украину в 2025 году регион оказался в полной зависимости от энергетических решений Молдовы.

Россия, в свою очередь, сокращает реальную поддержку региона из-за отсутствия общей границы и невозможности ротации войск. На фоне этого Евросоюз и Кишинев уже начали выступать в роли «спасателей», выделяя десятки миллионов евро через компанию Energocom для поддержания газоснабжения в критические моменты.

Таким образом, экономическая дистанция между берегами Днестра стремительно сокращается, делая секторальную реинтеграцию реальностью.

