Российские дроны атаковали Харьков, Кривой Рог и Киевщину: повреждена инфраструктура, ранены.

США готовят новую стратегию — перехватывать и конфисковать иранские и санкционные танкеры по всему миру, чтобы заставить Иран пойти на компромисс в ядерном вопросе и открыть Ормузский пролив.

Украина официально предложила Турции провести прямую встречу Зеленского и Путина в формате «Зеленский – Путин» с возможным участием Трампа и Эрдогана.

Российские дроны атакуют украинские города

Этой ночью, 20 апреля, российские силы нанесли удар по Украине с помощью ударных дронов. Взрывы раздались в Харькове и Кривом Роге, где в результате попадания пострадала инфраструктура и ранены.

Один из боевых БПЛА попал в Основенский район Харькова. По предварительным данным, по меньшей мере два человека получили травмы.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул отметил, что дрон типа «Шахед» попал в критическую инфраструктуру города. В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы. Многоэтажки получили повреждения, спасатели проводят обследование. По состоянию на момент публикации данных о жертвах не поступало.

Кроме того, российские дроны атаковали Киевскую область — в Броварском районе зафиксирован раненый и повреждены жилые дома. Пострадавшего госпитализировали в местную больницу.

США планирует захватывать иранские танкеры

США намерены расширить операции по перехвату нефтяных танкеров за пределы Ближнего Востока. Администрация Вашингтона рассчитывает усилить давление на Иран экономическими методами, чтобы вернуть Тегеран за стол переговоров по ядерной программе.

Перехват танкеров в международных водах направлен на то, чтобы заставить иранский режим разблокировать Ормузский пролив. США стремятся добиться от Ирана компромиссов в области ядерных разработок и региональной стабильности.

Эта новая стратегия США демонстрирует готовность к более агрессивным действиям на ключевых морских путях. Ранее подобные операции в большинстве своем ограничивались Персидским заливом, но теперь их зона может значительно расшириться.

Аналитики предупреждают, что шаги Вашингтона способны спровоцировать эскалацию напряженности в Мировом океане. Иран еще не отреагировал на планы США, но обычно воспринимает такие инициативы, как вызов своему суверенитету и экономике.

В настоящее время американские военные и разведка работают над способами выявления судов, формально не иранских, но служащих для уклонения от санкций. Конфискация таких танкеров станет основным элементом нового этапа экономической конфронтации.

Зеленский может встретиться с Путиным в Турции

Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что Киев официально предложил Турции организовать прямую встречу президента Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в формате «Зеленский – Путин» с возможным участием лидеров Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и США Дональда Трампа.

Сибига подчеркнул, что Украина уже передала этот сигнал турецким партнерам и готова к встрече лидеров в Турции. По его словам, главным препятствием является то, что Путин «скрывается» от прямых переговоров, тогда как Зеленский открыт к диалогу. Министр подчеркнул: Украине важна не география площадки, а реальный шанс завершить войну.

Добавим, что Турция на протяжении многих лет выступает как посредник между Украиной и Россией, от зерновой сделки через Черное море до переговоров на разных уровнях. Сибига, в прошлом работавший послом в Турции, высоко оценивает турецкую дипломатию, называя ее эффективной как на официальном уровне, так и за кулисами.

Украинская сторона верит, что Анкара заинтересована в стабильном регионе не меньше Киева, и поэтому ее роль может ускорить мирный процесс.

В общем, предложение привлечь к встрече Трампа и Эрдогана не случайно: вернувшийся в Белый дом в 2025 году американский президент неоднократно заявлял о желании «скоро завершить войну» и уже поручает своим командам готовить мирные планы. Эрдоган, в свою очередь, выступил за создание нейтральной платформы для переговоров, а его министр иностранных дел подтвердил, что Турция готова предоставить площадку, обеспечить логистику и способствовать конструктивному диалогу.

Украина не в первый раз ищет дипломатического выхода из войны. Еще в 2022 году в Стамбуле под эгидой Турции были достигнуты договоренности о коридоре для украинского зерна, что спасло миллионы людей от голода. Позже Киев выступал с формулой мира и другими инициативами, но прямые встречи лидеров так и не состоялись. Текущее предложение встречи в Турции с участием Трампа и Эрдогана – наиболее конкретный шаг в этом направлении.

В Кремле официально заявляют о «готовности к диалогу», но налагают условия, включая признание аннексии. Проверка открытых источников показывает, что российские дипломаты регулярно посещают Анкару, что может являться сигналом об открытости к формату, предложенному Украиной. Европейский Союз поддерживает идею мирных переговоров в Турции, а ЕС-комиссар по иностранным делам Жозеп Боррель выступил за формат, который в СМИ называют «Стамбульский-2». В то же время Китай как один из ключевых игроков рассматривает возможность стать наблюдателем или даже альтернативной площадкой для переговоров.

Правда, Сибига отметил, что Украина не верит в «чудеса», но видит в турецком формате реальный шанс остановить войну, не уступая свои фундаментальные принципы. Инициатива зависит теперь от того, ответит ли Путин по приглашению, а Трамп и Эрдоган – играют роль гарантов процесса.

