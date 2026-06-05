Ключевые моменты:

Владимир Зеленский направил открытое письмо Владимиру Путину с предложением встретиться на нейтральной территории для завершения войны.

В ответ Кремль через Дмитрия Пескова и самого Путина выдвинул ультиматумы, потребовав уступки украинских территорий.

Президент Украины констатировал, что руководство РФ не готово к конструктивному диалогу и снова сознательно выбирает продолжение войны.

Официальный Киев подчеркивает, что мирный процесс не может строиться на условиях капитуляции и потери украинских регионов.

Российская сторона в очередной раз демонстрирует отказ от реального дипломатического урегулирования и сознательно выбирает продолжение боевых действий. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя реакцию Москвы на его официальное обращение.

Ранее глава государства направил открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором предложил провести личную встречу на нейтральной территории, чтобы найти пути для завершения войны. Зеленский отдельно подчеркнул, что Киев исключает проведение таких переговоров непосредственно в Москве.

Ответ российской стороны оказался прогнозируемо ультимативным. Сначала спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Зеленский может приехать в Москву, если действительно хочет переговоров, а позже сам Владимир Путин фактически потребовал от Украины отказаться от своих временно оккупированных регионов, утверждая, что война «может закончиться за день», если Киев пойдет на эти территориальные уступки.

«Российская сторона снова выбирает войну», – лаконично прокомментировал Зеленский реакцию руководства РФ.

Президент Украины добавил, что подобные заявления из Москвы в очередной раз доказывают международному сообществу истинные намерения Кремля, который прикрывает агрессивные планы мнимой «готовностью к компромиссам». Киев продолжает настаивать на том, что справедливый мир возможен только на принципах международного права и уважения к суверенитету Украины.

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Источник: Украинская правда