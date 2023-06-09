В Одесской области обнаружили подпольный цех по изготовлению «липовой» бытовой химии (фото, видео)

Одессит в помещении бывшего завода наладил подпольное производство бытовой химии, которое сбывало оптовыми и розничными партиями под логотипами известных товаропроизводителей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Подпольное производство бытовой химии, которую сбывал оптовыми и розничными партиями под логотипами известных товаропроизводителей, наладил одессит.

Как сообщили в областной полиции, цех, где в промышленных масштабах изготовляли бытовую химию, находился в одном из сел Одесского района.

Производство находилось в здании бывшего завода, которое на праве собственности принадлежало одесситу. Там он установил необходимое оборудование и наладил полный технологический процесс от изготовления до упаковки продукции. Продукцию сбывал оптовыми и розничными партиями через интернет, мессенджеры и через сеть торговых точек на рынках Одесского региона, в том числе и промтоварном рынке.

По месту изготовления контрафактной продукции оперативники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции совместно с детективами областного теруправления БЕБ и Одесской областной прокуратурой изъяли из подпольного цеха более 30 тонн сырья и готовой для сбыта продукции, оборудования, изготовления. графическую продукцию .

Общая стоимость изъятого составляет около 53 млн гривен. В рамках уголовного производства, расследуемого по факту незаконного использования знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара – статья 229 Уголовного кодекса Украины.

Фото и видео: ГУНП в Одесской области, Одесская областная прокуратура