Ключевые моменты:

Большинство одесситов (67%) поддерживают развитие внутреннего туризма даже в условиях полномасштабной войны – ради поддержки малого бизнеса и чувства «нормальной жизни»;

28% выступают за туризм, но с учетом реалий войны;

Только 5% считают, что туризм сейчас неуместен;

Опрос проводился до 5 августа 2025 года в приложении MISTO, инициатор – Одесская мэрия.

Таковы результаты опроса в мобильном приложении MISTO, проводимого одесской мэрией.

Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, до 5 августа 2025 года в мобильном приложении MISTO продолжались два опроса на такие темы:

«Поддерживаете ли вы развитие внутреннего туризма во время войны?»

«Что делает Одессу особенной для вас?»

Результаты опроса «Поддерживаете ли вы развитие внутреннего туризма во время войны?» в приложении MISTO таковы:

67% одесситов считают, что туризм нужен городу, поскольку поддерживает малый бизнес, сферу обслуживания, культуру и дарит ощущение «нормальности» даже в сложные времена;

28% поддерживают туризм, но с ограничениями. Люди осознают, что туристическая деятельность должна быть адаптирована к условиям войны: с соблюдением мер безопасности, учетом воздушных тревог, с уважением к военным и памяти о погибших;

Лишь 5% считают, что «сейчас не ко времени». «Хотя это меньшинство, их позиция ясна – для многих отдых в тылу может казаться неэтичным или неуместным», – отмечают в мэрии.

В целом, подытожили в горсовете, результаты опроса свидетельствуют о стремлении сохранять жизнь и человечность несмотря на войну ведь «туризм – это не только отдых. Это проявление внутренней силы общества, его культуры, способности строить будущее даже в самые тяжелые периоды».

Читайте также:

Фото Марии Котовой