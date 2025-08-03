Информацию об опросе опубликовала пресс-служба Одесского городского совета.

Там напомнили, что в мобильном приложении MISTO через три дня завершается опрос на темы:

▪️Поддерживаете ли вы развитие внутреннего туризма во время войны?

▪️Что делает Одессу особенной для вас?

Чтобы принять участие, загрузите приложение MISTO и перейдите в раздел «Электронная демократия» → «Опросы».

Кроме опросов, в приложении есть множество полезных функций и информации: карты укрытий, общественных туалетов MISTO, возможность оплатить парковку, записаться в ЦНАП, вызвать социальное такси и многое другое.

Все подробности о платформе MISTO и полезных функциях, которые вскоре там появятся, читайте в нашей статье: Одесса в смартфоне: изменило ли приложение MISTO жизнь горожан.

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